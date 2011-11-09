بازارهای مدینه و مکه در تسخیر کالاهای چینی درآمدند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، رئیس سازمان امور دیانت ترکیه با حضور در بعثه مقام معظم رهبری در مکه مکرمه با حجتالاسلام سید علی قاضیعسکر نماینده ولیفقیه و سرپرست حجاج ایرانی دیدار و گفتگو کرد.
قاضیعسکر در این دیدار با ابراز امیدواری نسبت به عملیاتی شدن تفاهمنامه فیمابین بعثه مقام معظم رهبری و سازمان امور دیانت ترکیه، بر توسعه همکاریها بین ایران و ترکیه تأکید کرد و گفت: لازم است بر روند اجرایی شدن مفاد تفاهمنامه نظارت داشته باشیم، همچنین اقداماتی برای عملیاتی شدن تولید فیلمهای مستند در حوزه حج و آمادهسازی مجموعههایی در مورد اسرار و معارف حج توسط پژوهشکده حج وابسته به بعثه مقام معظم رهبری در دست اقدام است.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، مواضع دولت و مردم مسلمان ترکیه در زمینه فلسطین را مواضعی حکیمانه دانست و با اشاره به تحولاتی که در جهان اسلام رخ داده است، گفت: یکی از ظرفیتهای حج، تصمیمگیری درباره سرنوشت مسلمانان است. چرا ما مسلمانان باید بنشینیم تا سازمان ملل بخواهد برایمان تصمیمگیری کند. با توجه به اینکه شهر مکه، "بلد امن" است چه خوب است که سالانه سران کشورهای اسلامی به مکه بیایند و مشکلات جهان اسلام را همین جا حل کنند.
سرپرست حجاج ایرانی در حالی که زمینه برای همکاریهای مشترک بین ایران و ترکیه در حوزههایی نظیر پزشکی حج و امور اجرایی در حج را مساعد ارزیابی کرد، از برقراری ارتباط نزدیک بین بعثه مقام معظم رهبری با بعثه حج تعدادی از کشورها طی دو سال گذشته خبر داد و گفت: همایشهایی نیز در کشورهای روسیه، پاکستان، تاجیکستان، الجزایر، تونس و تانزانیا برگزار کردهایم.
قاضیعسکر، یکی از ظرفیتهای حج را رسیدگی به امور اقتصادی مسلمانان و کشورهای اسلامی دانست و گفت: سالانه 100 هزار زائر در موسم حج و 800 هزار زائر در ایام عمره از ایران وارد عربستان میشود. اگر هر حاجی ایرانی یکهزار دلار هزینه کند، در واقع حجاج ایرانی در سال حدود یک میلیارد دلار در عربستان خرید میکنند.
وی افزود: اگر کالاهایی که زائران ایرانی از عربستان خریداری میکنند همه از تولیدات کشورهای اسلامی باشند، این خرید ایرانیان در موسم حج و ایام عمره میتواند به اقتصاد کشورهای اسلامی نیز رونق دهد، این درحالی ست که بازارهای مدینه و مکه در حال حاضر در تسخیر کالاهای چینی درآمدهاند. لذا باید برای حضور اجناس تولید ایران و ترکیه و دیگر کشورهای اسلامی در بازارهای مدینه و مکه برنامهریزی شود.
بر طبق این گزارش، "محمت گور مز" رئیس سازمان امور دیانت ترکیه در این دیدار با اشاره به دوستی عمیق بین مردم ایران و ترکیه گفت: از دیرباز در این فکر بودهام تا کتابهایی که به زبان فارسی درباره اسرار حج نوشته شده است به زبان ترکی ترجمه شود.
وی با بیان اینکه آثار مربوط به پیامبر (ص) و نزدیکان و صحابه ایشان نزد دو ملت ترکیه و ایران از ارزش والایی برخوردار است، گفت: نیاز است این ارزش والا را به یک فهم عمومی تبدیل کنیم.
نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی با بیان اینکه بازارهای مدینه منوره و مکه مکرمه در حال حاضر در تسخیر کالاهای چینی درآمدهاند، گفت: برای حضور اجناس تولید ایران و ترکیه و دیگر کشورهای اسلامی در این بازارها باید برنامهریزی شود.
به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، رئیس سازمان امور دیانت ترکیه با حضور در بعثه مقام معظم رهبری در مکه مکرمه با حجتالاسلام سید علی قاضیعسکر نماینده ولیفقیه و سرپرست حجاج ایرانی دیدار و گفتگو کرد.
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