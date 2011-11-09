اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت ورزش های نابینایان و کم بینایان استان قم میزبانی دور برگشت پیکارهای لیگ برتر گلبال باشگاه های کشور را بر عهده گرفت.



این در حالی است که رقابت های دور برگشت لیگ برتر گلبال باشگاه های کشور در حالی بهمن ماه امسال به میزبانی هیئت ورزش های نابینایان و کم بینایان استان قم برگزار می شود که میزبان دور رفت این رقابت ها شهرستان کاشان بود.



6 تیم در مسابقات امسال لیگ برتر گلبال نابینایان و کم بینایان باشگاه های کشور حضور دارند که برای کسب هشتمین دوره این رقابت ها به صورت رفت و برگشت با یکدیگر به رقابت می پردازند تا قهرمان این فصل مشخص شود که تیم نفت خیز جنوب در صدر ایستاد و تیم بهزیستی قم در مکان دوم ایستاد.



قهرمانی قم در بازی‌های بومی ومحلی روستائیان و عشایر کشور



تیم بانوان هیئت ورزش های روستایی و عشایری قم در بازی های بومی و محلی جشنواره فرهنگی ورزشی روستایی و عشایری کشور قهرمان شد.



چهارمین دوره مسابقات و جشنواره فرهنگی ورزشی روستایی و عشایری قهرمانی کشور به میزبانی هیئت ورزش های روستایی و عشایری استان لرستان در شهرستان خرم آباد استان برگزار شد و ورزشکاران شرکت کننده در این جشنواره رقابت خود برای کسب مقام های برتر رشته های مختلف را در محل میدان تیر لشکر 84 پیاده خرم آباد برگزار کردند که با قهرمانی تیم بانوان قم در اجرای بازی های بومی و محلی همراه بود.



چهارمین دوره مسابقات و جشنواره فرهنگی ورزشی روستایی و عشایری قهرمانی کشور با حضور 320 ورزشکار و همراه در قالب 19 تیم از 18 استان کشور در مدت دو روز با هنرنمایی ورزشکاران مرد و زن شرکت کننده در بخش های مسابقاتی و فرهنگی ورزشی به انجام رسید.



با برنامه ریزی فدراسیون روستایی وعشایری، ورزشکاران شرکت کننده در این دوره در رشته های دال پلان، کشتی محلی با شال، قیقاچ، سوارکاری و معرفی بازی های بومی و محلی و گروه های موسیقی در بخش آقایان به رقابت پرداختند.



نایب قهرمانی قم در تیراندازی کارکنان و خانواده سپاه



تیم بانوان سپاه قم موفق به کسب مقام نایب قهرمانی رقابت های تیراندازی کارکنان و خانواده سپاه کشور شد.



رقابت‌های ورزشی کارکنان و خانواده سپاه همه سال با شرکت کارکنان و خانواده های سپاه برگزار می شود و طی آن ورزشکاران شرکت کننده در رشته های مختلف برای کسب عنوان های برتر هر رشته با یکدیگر به رقابت می پردازند.



امسال نیز مسابقات تیراندازی کارکنان و خانواده سپاه در ستاد کل سپاه در تهران برگزار شد که در آن تیمی کامل از بانوان تیرانداز سپاه قم حضور داشتند و در پایان جدال با حریفان خود موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی این مسابقات شدند، ضمن اینکه در پایان این دوره از رقابت ها فاطمه حیدری در تیراندازی با تفنگ بادی بالاتر از سایر رقبای خود قرار گرفت و موفق به کسب عنوان نخست و مقام قهرمانی این پیکارها شد.



در همین رشته فاطمه حسین زاده دیگر بانوی اعزامی تیم سپاه علی بن ابی‌طالب(ع) قم در مکان دوم ایستاد و در تیراندازی با تپانچه بادی سیده طاهره ابراهیمی در جایگاه سوم ایستاد و در بخش تیمی نیز تیم تفنگ بادی بانوان سپاه قم توانست با قرار گرفتن در جایگاه دوم، عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کند.

