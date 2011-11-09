مطالعه کتاب راه خنثی کردن توطئه های دشمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید یحیی جعفری در بازدید از نمایشگاه کتاب کرمان گفت: مردم کرمان باید بازدید از نمایشگاه را جزئی ازبرنامه های خود قراردهند.

وی تصریح کرد: نمایشگاه کتاب فرصت خوبی برای استفاده از منابع بی شمار مطالعاتی و کتابهای مفید است.

جعفری یادآورشد: وقتی رهبر این نظام خود اهل مطالعه است مردم این کشور نیز باید بیش از این مطالعه را جدی بگیرند.

نماینده ولی فقیه دراستان کرمان ادامه داد: هر اتفاق ناخوشایندی که برای مردم کشور پیش می آید از کمبود فرهنگ است و این بی فرهنگی با مطالعه خوب و مفید پر می شود.

امام جمعه کرمان گفت: امروز غربی ها با بیداری ملتها مخالفند اما باید گفت این بیداری حتی به قلب آمریکا نیز رسیده است.

آیت الله جعفری اظهار داشت: منشا همه بدبختی ها جهل است و امروز با آزادی و استقلالی که در کشور داریم برخی مردم قدردان نیستند و دائما در حال اظهار نارضایتی هستند.

وی ادامه داد: اگرمردم به تفکر بنشینند متوجه می شوند که کشور راههای بزرگ پیشرفت را طی کرده است.

وی ابراز داشت: جوانان برای داشتن بصیرت بیشتر باید کتابهایی دارای مبانی اعتقادی هستند و درک سیاسی و اجتماعی آنها را بالا ببرد مطالعه کنند.

امام جمعه کرمان گفت: متاسفانه گاهی فکر می کنم چرا مردم زیاد دنبال سوال کردن و پاسخ گرفتن درباره مسائل مختلف ازعلما نیستند واین نشان دهنده سطح کم مطالعه برخی اقشار است.

