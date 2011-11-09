  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۴۴

همایش تحول نظام مالیاتی ماه آینده برگزار می شود

معاون وزارت اقتصاد از برگزاری همایش طرح تحول مالیاتی در ماه آینده با حضور رئیس جمهور خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فرزین با اعلام برگزاری همایش طرح تحول مالیاتی با حضور رئیس جمهور، اساتید حوزه امور مالیاتی و فعالان اقتصادی در ماه آینده، گفت: این نشست به منظور هم اندیشی و تبیین رویکردهای لایحه طرح تحول مالیاتی برگزار می شود.

معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی، اظهار داشت: با توجه به مباحث زیادی که در خصوص پیش نویس این لایحه در جلسات صورت می گیرد کار بررسی پیش نویس عملا زمان بیشتری برده است و تلاش می شود این لایحه تا پایان ماه آینده آماده شود.

فرزین افزود: امیدواریم با اجرای طرح جامع مالیاتی، اصلاح قوانین مالیاتی و فراهم شدن زمینه ها و ساختارهای لازم، گام های مؤثری در راستای برقراری عدالت مالیاتی برداشته شود.

وی اعلام کرد: پیش نویس لایحه تحول نظام مالیاتی از اوایل هفته آینده بر روی سایت معاونت امور اقتصادی به آدرس www.econo.ir به منظور اخذ نظرات کارشناسان، اساتید امور مالیاتی و فعالان اقتصادی کشور قرار می گیرد.

کد مطلب 1456274

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها