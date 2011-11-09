همایش تحول نظام مالیاتی ماه آینده برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فرزین با اعلام برگزاری همایش طرح تحول مالیاتی با حضور رئیس جمهور، اساتید حوزه امور مالیاتی و فعالان اقتصادی در ماه آینده، گفت: این نشست به منظور هم اندیشی و تبیین رویکردهای لایحه طرح تحول مالیاتی برگزار می شود.

معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی، اظهار داشت: با توجه به مباحث زیادی که در خصوص پیش نویس این لایحه در جلسات صورت می گیرد کار بررسی پیش نویس عملا زمان بیشتری برده است و تلاش می شود این لایحه تا پایان ماه آینده آماده شود.

فرزین افزود: امیدواریم با اجرای طرح جامع مالیاتی، اصلاح قوانین مالیاتی و فراهم شدن زمینه ها و ساختارهای لازم، گام های مؤثری در راستای برقراری عدالت مالیاتی برداشته شود.

وی اعلام کرد: پیش نویس لایحه تحول نظام مالیاتی از اوایل هفته آینده بر روی سایت معاونت امور اقتصادی به آدرس www.econo.ir به منظور اخذ نظرات کارشناسان، اساتید امور مالیاتی و فعالان اقتصادی کشور قرار می گیرد.