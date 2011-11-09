دو هزار میلیارد ریال نرخ سرمایه گذاری گردشگری چهارمحال و بختیاری است

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله احمد زاده کرمانی ظهر چهارشنبه در سالن جلسات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در میان کارکنان این سازمان اظهار داشت: مهمترین هدف درچارچوب سفر چهارم هیئت دولت به این استان، پیگیری و برسی و موانع مشکلات پیش روی مصوبات سه سفر گذشته و حل مشکل این مصوبات بوده است.

وی با بیان اینکه ما باید مصوبات را با نگاه تخصصی علت یابی کنیم، عنوان کرد: این موانع باید در جلسه هیئت دولت مطرح شود و راهکارهای لازم ارائه شود تا شاهد تحقق 100 درصدی مصوبت سه سفر گذشته در این استان باشیم.

احمدزاده کرمانی هدف دوم سفر را پیگیری حل مسئله اشتغال عنوان کرد و ادامه داد: مسئله اشتغال این استان در شورای عالی اشتغال بررسی و راهکارها بیان می شود.

وی با بیان اینکه مصوبات سازمان میراث فرهنگی در این استان در سفر اول و دوم محقق شده یا در فرآیند اجرایی شدن قرار دارد، اذعان داشت: مصوبات دور سوم سفر به دلیل زمان بر بودن تا پایان سال 92 اجرایی می شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور تاکید کرد: در حوزه میراث فرهنگی طی سنوات دولت نهم و دهم توفیقات زیادی کسب شده و یکی از این توفیقات افزایش نرخ سرمایه گذاری گردشگری در این استان بوده است.

وی نرخ سرمایه گذاری بخش گردشگری این استان را دو هزار میلیارد ریال عنوان کرد و بیان داشت: امیدواریم در سال 91 و 92 سرمایه گذاری در این استان شتاب بیشتری داشته باشد.