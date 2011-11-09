۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۵۸

در نشست خبری عنوان شد:

عوارض خطرناک داروهای چینی لاغری

رئیس سومین کنگره پیشگیری و درمان چاقی در ایران، نسبت به عوارض خطرناک ناشی از مصرف داروهای چینی لاغری هشدار داد و گفت: ناراحتیهای قلبی و عروقی، افسردگی و... از جمله عوارض استفاده از این قبیل داروهاست که در بازار غیر رسمی کشور وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فریدون عزیزی روز چهارشنبه در نشست خبری سومین کنگره پیشگیری و درمان چاقی در ایران افزود: در این کنگره سمپوزیومهایی در زمینه آموزش و پیشگیری از چاقی در کودکان و نوجوانان، تغذیه و چاقی، جراحی، دارو درمانی و روشهای مختلف مراقبت از چاقی، مدیریت استرس، رژیم درمانی و فعالیت بدنی ارائه می شود.

وی با اعلام اینکه حدود 15 درصد کودکان ایرانی دچار چاقی هستند که باعث بروز عوارض قلبی و عروقی و دیابت در سنین پایین خواهد شد، گفت: چاقی به عنوان مهمترین مسایل بهداشتی درمانی قرن در اکثر کشورهای جهان تلقی می شود و سازمانهای جهانی که مسایل بهداشتی را تحت نظر دارند چاقی را به عنوان مشکل اصلی بروز بیماریهای غیر واگیر از جمله بیماریهای قلبی، دیابت و سرطان در قرن 21 قلمداد می کنند.

رئیس پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم اظهارداشت: شیوع چاقی و اضافه وزن در افراد بالای 20 سال کشور بین 50 تا 70 درصد و شیوع دیابت بین 10 تا 20 درصد است. به این ترتیب حدود 4 میلیون نفر از جمعیت ایران دچار دیابت هستند.

وی عنوان کرد: هر دو بیماری دیابت و چاقی در شهرها بیشتر از روستاها و در کلانشهرها بیشتر از شهرهای کوچک بیشتر است. لذا شیوع این بیماری در تهران بیشتر ازسایر نقاط کشورهاست است و بعضی ازاستانها به دلیل  عوامل ارثی یا عادات غذایی شیوع دیابت به مقدار زیاد گزارش شده است.

وی در ادامه با اشاره به روشهای درمان چاقی گفت: به نظر می‌رسد داروهایی که برای کاهش وزن در بازار غیر رسمی ایران وجود دارد غالبا از کشور چین وارد می‌شود که دارای عوارضی مانند ناراحتیهای قلبی و عروقی، افسردگی و در نهایت عوارض دیگری است که می تواند غیرقابل جبران باشد.

عزیزی ، استفاده از داروهای گیاهی و سنتی را برای کاهش وزن رد کرد و افزود: کاهش وزن یک امر طولانی مدت 6 ماهه را می‌طلبد و کاهش وزن غیر معمول با روشهای غیرپزشکی باعث بروز بیماریهای مزمن و غیر قابل درمان در فرد می‌شود.

سومین کنگره پیشگیری و درمان چاقی به همت انجمن پیشگیری و درمان چاقی در ایران طی روزهای 24 تا 27 آبان ماه جاری در مرکز همایشهای دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.
