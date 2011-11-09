عوارض خطرناک داروهای چینی لاغری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فریدون عزیزی روز چهارشنبه در نشست خبری سومین کنگره پیشگیری و درمان چاقی در ایران افزود: در این کنگره سمپوزیومهایی در زمینه آموزش و پیشگیری از چاقی در کودکان و نوجوانان، تغذیه و چاقی، جراحی، دارو درمانی و روشهای مختلف مراقبت از چاقی، مدیریت استرس، رژیم درمانی و فعالیت بدنی ارائه می شود.

وی با اعلام اینکه حدود 15 درصد کودکان ایرانی دچار چاقی هستند که باعث بروز عوارض قلبی و عروقی و دیابت در سنین پایین خواهد شد، گفت: چاقی به عنوان مهمترین مسایل بهداشتی درمانی قرن در اکثر کشورهای جهان تلقی می شود و سازمانهای جهانی که مسایل بهداشتی را تحت نظر دارند چاقی را به عنوان مشکل اصلی بروز بیماریهای غیر واگیر از جمله بیماریهای قلبی، دیابت و سرطان در قرن 21 قلمداد می کنند.

رئیس پژوهشکده غدد درون ریز و متابولیسم اظهارداشت: شیوع چاقی و اضافه وزن در افراد بالای 20 سال کشور بین 50 تا 70 درصد و شیوع دیابت بین 10 تا 20 درصد است. به این ترتیب حدود 4 میلیون نفر از جمعیت ایران دچار دیابت هستند.

وی عنوان کرد: هر دو بیماری دیابت و چاقی در شهرها بیشتر از روستاها و در کلانشهرها بیشتر از شهرهای کوچک بیشتر است. لذا شیوع این بیماری در تهران بیشتر ازسایر نقاط کشورهاست است و بعضی ازاستانها به دلیل عوامل ارثی یا عادات غذایی شیوع دیابت به مقدار زیاد گزارش شده است.

وی در ادامه با اشاره به روشهای درمان چاقی گفت: به نظر می‌رسد داروهایی که برای کاهش وزن در بازار غیر رسمی ایران وجود دارد غالبا از کشور چین وارد می‌شود که دارای عوارضی مانند ناراحتیهای قلبی و عروقی، افسردگی و در نهایت عوارض دیگری است که می تواند غیرقابل جبران باشد.

عزیزی ، استفاده از داروهای گیاهی و سنتی را برای کاهش وزن رد کرد و افزود: کاهش وزن یک امر طولانی مدت 6 ماهه را می‌طلبد و کاهش وزن غیر معمول با روشهای غیرپزشکی باعث بروز بیماریهای مزمن و غیر قابل درمان در فرد می‌شود.

سومین کنگره پیشگیری و درمان چاقی به همت انجمن پیشگیری و درمان چاقی در ایران طی روزهای 24 تا 27 آبان ماه جاری در مرکز همایشهای دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.