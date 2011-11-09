حضور نابینایان قمی در پیکارهای بزرگسالان و جوانان پاورلیفتینگ کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین و پنجمین دوره مسابقات قهرمانی کشور پاورلیفتینگ بزرگسالان و جوانان نابینا و کم بینای کشورمان در آبان ماه سال جاری به میزبانی هیئت ورزش های نابینایان و کم بینایان استان گیلان در رشت برگزار خواهد شد.



بر اساس اعلام فدراسیون نابینایان وکم بینایان کشورمان در این دوره از رقابت ها که از بیست و پنجم تا بیست و هشتم آبان‌ماه در شهرستان رشت برگزار می‌شود علاوه بر ورزشکاران نابینا و کم بینای قمی، ورزشکارانی از 14 استان دیگر کشور نیز حضور خواهند داشت.



این در حالی است که مسابقات قهرمانی کشور پاورلیفتینگ نابینایان و کم بینایان در سالن بدمینتون استادیوم ورزشی شهید عضدی رشت برگزار خواهد شد و علاوه بر تیم پاورلیفتینگ نابینایان و کم بینایان استان قم، تیم هایی از استان های قزوین، یزد، فارس، کردستان، اردبیل، مازندران، گلستان، گیلان، خراسان رضوی، تهران، کرمانشاه، کرمان، لرستان و اصفهان نیز حضور دارند.



پیکارهای پاورلیفتینگ قهرمانی کشور در حالی پیش روی ورزشکاران نابینا و کم بینای قمی قرار دارد که نابینایان توانمند قمی سال گذشته با درخشش در مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی نابینایان کشور ضمن کسب مقام از این رقابت‌ها، جواز حضور در اردوی تیم ملی را نیز به دست آوردند.



این در حالی است که در بین قشر نابینا و کم‌بینای قم استعدادهای بسیار زیادی در رشته‌های مختلف ورزشی وجود دارند که از جمله در رشته‌ پاورلیفتینگ چهره‌های موفقی هستند که توانمندی‌ درخشش در میادین بسیار مهم را دارند.



در پیکارهای سال قبل پاورلیفتینگ نابینایان قهرمانی کشور، نمایندگان اعزامی قم در رده سنی جوانان فراتر از حد انتظار ظاهر شدند و توانستند در این رقابت‌ها سه مدال به دست آورند، در حالی که در تیم جوانان قم چهار پاورلیفتینگ‌کار حضور داشتند که در پایان موفق به کسب یک مقام نایب‌ قهرمانی و دو مقام سومی که حاصل آن یک نشان نقره و دو برنز بود، شدند.



در این پیکارها که با حضور چهره‌های مطرح پاورلیفتینگ نابینایان کشور از سطح بسیار بالایی برخوردار بود، امیر چراغ‌علی‌گل در دسته 100 کیلوگرم، محسن اهوز در دسته 92.5 کیلوگرم و محسن کرم‌پور در دسته 82.5 کیلوگرم به مدال‌های نقره و برنز رسیدند تا به این‌ ترتیب جواز حضور در اردوی تیم ملی پاورلیفتینگ کشورمان را کسب کنند.



مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی نابینایان کشور حکم انتخابی تیم ملی برای شرکت در مسابقات مهم برون‌مرزی را داشت و به همین دلیل تمامی مدعیان از 14 استان کشور در آن حضور یافته بودند، به همین دلیل کسب سه مدال از این رقابت‌ها دستاوردی ارزشمند برای اعضای تیم پاورلیفتینگ نابینایان استان قم محسوب می شد.



این موفقیت در حالی توسط تیم پاورلیفتینگ نابینایان استان قم به دست آمد که تمامی اعضای تیم به صورت شبانه‌روزی در مجموعه ورزشی جانبازان قم به تمرینات آماده‌سازی پرداخته بودند و با تحمل شرایطی سخت آماده این رقابت‌ها شدند.

