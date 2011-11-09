تیمهای بانوان در مسابقات جهانی توآ از سطح بالایی برخوردار بودند

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه شهریاری اظهار داشت: تیم ملی توآ بانوان ایران با اقتدارعنوان قهرمانی نخستین دوره این رقابتها را از آن خود کرد ضمن اینکه ایران صادر کننده این رشته در جهان است.

وی گفت: در مسابقات جهانی توا، ورزشکاران کشورهایی مانند هند، مغولستان و کنیا بسیارعالی دررقابتها شرکت کردند که این موضوع نشان دهنده گسترش این رشته در سایر نقاط جهان است.

نائب رئیس فدراسیون کونگ فو از برنامه های آتی برای گسترش رشته توآ یاد کرد و افزود: برگزاری کلاسهای بین المللی مربیگری، داوری وانجام رقابتهای بیشتری در رشته توآ ازجمله این برنامه هاست.

وی در ادامه به وجود 20 هزاربانوی بیمه شده در رشته توآ اشاره کرد و گفت: استقبال بانوان از رشته توا بیشتر از سایر رشته های رزمی است ودر صورتیکه این رشته در مسابقات برون مرزی شرکت کند بر تعداد علاقه مندان افزوده خواهد شد.

شهریاری بیان کرد: امیدوارم برگزاری مسابقات جهانی توآدر شیراز زمینه ساز پذیرفته شدن این رشته در مسابقات جهانی المپیک باشد.

تیم ملی بانوان ایران در مسابقات جهانی توا که در شیراز در حال برگزاری است با کسب سه نشان طلا و دو برنز به مقام قهرمانی جهان دست یافت.

این مسابقات که ازهفدهم آبان آغاز شده تا روز جمعه بیستم آبان ماه در شیراز ادامه دارد.