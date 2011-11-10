دیدار حساس پرتغال در زمین بوسنی/ ترکیه میزبان کرواسی

به گزارش خبرگزاری مهر، هشت تیمی که به عنوان بهترین تیمهای دوم پا به مرحله پلیآف مقدماتی یورو 2012 گذاشتهاند روز جمعه در دیدار رفت این مرحله مقابل هم صف آرایی می کنند و روز سه شنبه هفته آینده دیدارهای برگشت را برگزار خواهند کرد تا در نهایت تکلیف چهار تیم باقیمانده رقابتهای یورو 2012 مشخص شود.
دیدار تیمهای بوسنی و هرزگوین و پرتغال را باید حساسترین دیدار این مرحله برشمرد؛ جایی که پرتغالیها باید مراقب باشند تا مقابل بوسنی که در گروه فرانسه به نتایج بسیار خوبی دست پیدا کرد، نتیجه را واگذار نکنند.
دیدار تیمهای ترکیه و کرواسی هم جزو دیدارهای حساس جمعه است. ترکیه در گروهی که آلمان به عنوان صدرنشین به دور پایانی صعود کرد بالاتر از بلژیک به مرحله پلیآف راه یافت. کرواسی هم در گروهی که یونان در آن حضور داشت پس از کسب جایگاه دوم به مرحله پلیآف رسید.
پیش از این صعود تیمهای اسپانیا، آلمان، ایتالیا، فرانسه، روسیه، هلند، یونان، انگلیس، دانمارک، سوئد و دو تیم لهستان و اوکراین به عنوان میزبانان مسابقات به رقابتهای یورو 2012 قطعی شده است.
برنامه دیدارهای رفت مرحله پلیآف که روز جمعه برگزار می شود به شرح زیر است:
* ترکیه - کرواسی
* استونی - جمهوری ایرلند
* بوسنی و هرزگوین - پرتغال
* مونته نگرو - جمهوری چک
رقابتهای جام ملتهای اروپای 2012 از تاریخ 8 ژوئن تا اول ژوییه با حضور 16 تیم به میزبانی مشترک لهستان و اوکراین برگزار خواهد شد.
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