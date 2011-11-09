۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۵۱

مروی مقدم:

سه هزار راس دام در گناباد طعمه حیوانات شدند

گناباد - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد مدیریت بحران گناباد گفت: طی دو سال اخیر بیش از سه هزار راس دام سبک در این شهرستان براثر حمله گرگهای گرسنه و حیوانات تلف و میلیونها تومان خسارت به دامداران وارد شده است.

امیر مروی مقدم شهری در گفتگو با مهر اظهار کرد: در آبان ماه جاری نیز بر اثر حمله گرگهای گرسنه به دامداریهای اطراف روستای ریاب و شهر بیدخت بیش از 40 راس دام سبک تلف شد.

دبیر ستاد مدیریت بحران گناباد افزود: حمله شب گذشته چند قلاده گرگ گرسنه به یک گله گوسفند در روستای سمعلی از توابع گناباد حدود 85 میلیون ریال خسارت به بار آورده است.

مروی مقدم افزود: آخرین حمله گرگها به یک گله گوسفند منجر به تلف شدن 17 راس دام سبک شد.

وی ضمن هشدار به دامدارهای شهرستان گفت: با توجه به تداوم خشکسالی و نبود آذوقه در بیابانها، حمله حیوانات زیانکار بیشتر می شود که چاره ای جز حفاظت و حراست بیشتر از دامها و دامداریها نداریم و این امر با همکاری بیشتر دامداران میسر است.

