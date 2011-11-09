10 درصد رای گیری حوزه های انتخابیه خراسان جنوبی الکترونیکی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم افشاری ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه شعار انتخابات مجلس نهم مشارکت حداکثری، عدالت محوری، امانت داری و قانون مداری است، اظهارداشت: در سالهای اخیر مشارکت مردم در انتخابات بیشتر شده که این نشان از پایبندی به آرمانهای انقلاب و پر شدن خلاء بین دولت و مردم دارد.

وی با بیان اینکه حضور حداکثری مردم در انتخابات دور دهم رئیس جمهوری تبلیغات سوء دشمنان را خنثی کرد، افزود: امیدواریم در این انتخابات نیز مردم با همین رویکرد به پای صندوقهای رای بیایند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه امسال شمارش آراء در استان به صورت کاملا مکانیزه انجام خواهد شد، بیان کرد: رای گیری در 10 درصد حوزه های انتخابیه استان نیز به صورت الکترونیکی انجام می شود.

افشاری به تشکیل کمیته های شش گانه انتخابات در استان اشاره کرد و ادامه داد: کمیته های حقوقی، امنیتی، تدارکات و پشتیبانی، استعلامات و فناوری اطلاعات در زیر مجموعه ستاد انتخابات استان تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه انتخابات در چهارحوزه انتخابیه خراسان جنوبی انجام خواهد شد، گفت: هم اکنون حوزه های انتخابیه بیرجند و درمیان، قاین، نهبندان و سربیشه و حوزه انتخابیه فردوس، سرایان، بشرویه و طبس در استان وجود دراد.

برپایی 568 شعبه اخذ رای در خراسان جنوبی

وی با اشاره به اینکه در سطح کشور پیش بینی اضافه شدن 20 نماینده به نمایندگان مجلس نهم شده است، بیان داشت: یکی از پیشنهادات شکل گیری حوزه انتخابیه بشرویه و طبس است که در صورتیکه در مجلس مصوب شود یک حوزه انتخابیه به خراسان جنوبی اضافه خواهد شد.

افشاری از پیش بینی برای برپایی 568 شعبه اخذ رای در استان خبر داد و گفت: از این تعداد 234 شعبه ثابت و 334 شعبه سیار خواهد بود.

رئیس ستاد انتخابات خراسان جنوبی اظهارکرد: 230 شعبه اخذ رای شهری و 338 شعبه روستایی خواهد بود.