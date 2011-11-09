10 تصویر؛ عراق و افغانستان بی دست و پا!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز، تحولات اخیر کشورهای عربی و مسئله فلسطین بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ عراق و افغانستان بی دست و پا!

روزنامه الشرق الاوسط امروز در کاریکاتوری به وضعیت بغرنج عراق و افغانستان که تحت اشغال آمریکا قرار دارند، اشاره دارد.

شرایط سوریه

روزنامه الحیات چاپ لندن امروز در کاریکاتوری به شرایط سوریه اشاره دارد که همچنان ناآرامیهایی در آن وجود دارد و آینده تحولات آن مشخص نیست.

ماموریت غیر ممکن حل مسئله فلسطین!

روزنامه الرایه قطر امروز حل مسئله فلسطین را در شرایط کنونی بسیار دور از ذهن دانسته است.

توازن قدرت

روزنامه المستقبل لبنان امروز مسئله به رسمیت شناختن فلسطین در یونسکو را به تداوم شهرک سازی اسرائیل با چراغ سبز قدرتهای غربی مرتبط کرده است، مسئله ای که به خوبی از سیاستهای دوگانه غرب در مسئله فلسطین پرده بر می دارد.

سال خونین

روزنامه الوطن عربستان امروز در کاریکاتوری به تداوم خونریزی در برخی کشورهای عربی از جمله یمن اشاره دارد.

طرحهای اتحادیه عرب

روزنامه الوطن عمان امروز طرحهای اتحادیه عرب در حل بحرانهای کشورهای عربی مورد توجه قرار داده است. بر این اساس این طرحها در حل مشکلات مردم جهان عرب موثر نیست.

راه طولانی به دست آوردن شغل

روزنامه الوطن قطر امروز در کاریکاتوری به مشکلات جوانان جهان عرب در به دست آوردن شغل اشاره دارد.

خونریزی دیکتاتورهای عرب

السفیر لبنان

خشم فلسطین؛ بدون شرح

الرایه قطر

انتخابات پس از تحولات عربی؛ پیروز کیست؟

الاتحاد امارات