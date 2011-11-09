دانشگاه ادیان و مذاهب قم عقبه بین المللی فرهنگ کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابوالحسن نواب ظهر چهارشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران داخلی و خارجی که در دانشگاه ادیان و مذاهب قم برگزار شد با اشاره به اینکه این دانشگاه در سال 73 ابتدا به عنوان مرکز تحقیقات آغاز به کار کرده است، اظهار داشت: این مرکز علمی در سال 84 نیز این مجموعه، به مرکز آموزش عالی ارتقاء یافت و از سال 87 هم با اساسنامهای که رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، آقای احمدی نژاد صادر و امضا کرد، به عنوان دانشگاه ادیان و مذاهب معرفی شد.
پذیرش دانشجو فقط در مقاطع تحصیلات تکمیلی
وی با بیان اینکه این دانشگاه شامل سه دانشکده ادیان، مذاهب اسلامی و شیعه شناسی در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتر دانشجو میپذیرد، افزود: در حال حاضر در چهار رشته، 82 دانشجوی دکترا و در رشتههای مختلف، 900 دانشجوی کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند.
مشخصات دانشکدههای دانشگاه ادیان و مذاهب
نواب درباره رشتههای تحصیلی موجود در دانشگاه گفت: دانشکده ادیان ما در رشتههای ادیان ابراهیمی، ادیان غیر ابراهیمی، دین شناسی، و دانشکده مذاهب اسلامی در رشته های: عرفان و تصوف، مذاهب اسلامی کلامی و مذاهب فقهی؛ و دانشکده شیعه شناسی: کلام شیعه، مطالعات تاریخ تشیع و فرق تشیع، دانشجو پذیرش میکند.
رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب از فعالیت گسترده مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب در چهار گروه تخصصی مجزا خبر داد و گفت: این دانشگاه به شهادت دین شناسان مطرح جهان گسترده ترین و جامع ترین علوم ادیان و مذاهب را ارایه میدهد و با همه ادیان و مذاهب شناخته شده جهان ارتباط علمی و فرهنگی دارد.
ارتباط علمی و عاطفی با حوزه علمیه داریم
وی با تاکید براینکه بیش از 90 درصد اساتید و دانشجویان این دانشگاه حوزوی هستند، افزود: در واقع ما یک دانشگاه حوزوی هستیم و ارتباط خوبی با بزرگان حوزه برقرار کرده و اساتید ما در مدارس حوزه علمیه فعالانه تدریس میکنند.
وی افزود: ارتباط ما با بزرگان حوزه علمیه و مراجع عظام تقلید فراتر از درس و مبحث است و یک ارتباط اخلاقی و عاطفی با هم داریم و در محضر این بزرگان کسب فیض میکنیم.
بیداری اسلامی منطقه وظیفه فرهنگی و علمی حوزه را سنگین کرده است
نواب با اشاره به اینکه باید جایگاه فرق و مذاهب اسلامی در حوزههای علمیه تقویت شود، گفت: الان که بیداری اسلامی روی داده است وظیفه حوزه علمیه برای ایجاد ارتباط علمی، فرهنگی و مذهبی با کشورهای منطقه سنگین شده است و باید مراکز دین پژوهی حوزه، کار خود را بسیار فراتر از وضعیت کنونی گسترش و ادامه دهد.
وی به نقش مهم قم به عنوان بزرگترین مرکز تولید اندیشه اسلامی درجهان اسلام اشاره و عنوان کرد: دانشگاه ادیان و مذاهب به عنوان مرکز علمی ترویج و اشاعه گفتگوی ادیان و مذاهب، هرهفته حداقل پذیرای یک هیئت خارجی از کشورهای دیگر است و محققان و استادان برجسته دانشگاه نیز، برای کارهای پژوهشی با بزرگترین دانشگاهها و موسسههای تحقیقاتی ارتباط فعال دارند.
ارتباط گسترده با علمای مسیحی داریم
رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب با اشاره به این گفته پروفسو نصر که میگوید: قلب تمدنها دین است، افزود: بنا به نص صریح قرآن کریم نزدیکترین دین به اسلام، مسیحیت است که به دلیل گستردگی جمعیت مسیحیان و آمیختگی آنها با مسلمانان کشورهای اسلامی، گستردهترین ارتباط را با آنها برقرار کردیم.
وی با تأکید بر اینکه کارهای پژوهشی و تدریس دانشگاه شامل همه ادیان موجود جهان میشود، افزود: خوشبختانه مسیحیان نیز به دلیل اینکه تشیع رویکرد عقلانی و روشنی به دین دارد، از گفتگو با ایرانیان استقبال میکنند.
جمعیت طلاب یک صدم دانشجویان قمی، میزان تحقیقات برابر
نواب با اشاره به اینکه در قم کارهای فکری و تحقیقاتی جمعیت 40 هزار نفری طلاب با کارهای تحقیقاتی جمعیت چهار میلیون نفری دانشگاهیان برابری میکند، گفت: بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، بزرگانی مانند حضرات آیات مصباح یزدی، جوادی آملی، موسوی اردبیلی و ... با تأسیس مراکز علمی و پژوهشی نقش ارزندهای را در ترویج فرهنگ ناب اسلامی ایفا کردند که باید تنایج پربار آن به کشورهای دیگر انتقال یابد.
راه اندازی مرکز مطالعات زنان
رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب از راه اندازی مرکز مطالعات زنان خبر داد و افزود: خوشبختانه همه اعضای علمی این دانشگاه از استادان مبرز و شایسته که مورد تأیید نظاماند، هستند و اداره حراست ما هم توانست در سال 88، در سطح استان قم رتبه ممتاز را کسب کند.
قم - رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب، ایجاد یک عقبه فکری و فرهنگی بین المللی را یکی از بزرگترین فلسفه تأسیس این دانشگاه عنوان کرد.
