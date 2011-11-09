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۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۳۰

پس از24ساعت قفل شدن خیابانها/

مکه به وضعیت عادی بازگشت

مکه به وضعیت عادی بازگشت

کلیه خیابان‌های مکه مکرمه که دیروز سه شنبه به دلیل حضور 3 میلیون حاجی در مسیر منا - بیت الله الحرام قفل شده بود، امروز چهارشنبه به وضعیت عادی بازگشته است.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، خیابانهای مکه مکرمه به علت در حال حرکت بودن 3 میلیون حاجی از کشورهای مختلف اسلامی از منا به این شهر مقدس دیروز سه شنبه قفل شد، ضمن اینکه روز گذشته خیابانهای مکه مکرمه مملو از زائرانی بود که در حال حرکت به سمت بیت الله الحرام بودند.

این در حالی است که امروز چهارشنبه مکه مکرمه به وضعیت عادی خود بازگشته و خودروها که دیروز در اکثر مسیرها با ممنوعیت تردد مواجه بودند، هم اکنون در حال تردد هستند. البته وضعیت نظافت این شهر مقدس در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد و تعلل شهرداری مکه مکرمه در این باره مشهود است.

این گزارش حاکی از است که شهرداری منا هم در نظافت این شهر در زمان ایام تشریق تعلل زیادی داشت که با تذکر مسئولان ایران در امور حج و زیارت، این موضوع در اطراف چادرهای محل استقرار ایرانیان با وضعیت بهتری نسبت به سایر کشورهای دیگر مواجه شد؛ اگرچه همین وضعیت نیز گلایه‌های سرپرست حجاج ایرانی را به همراه داشت.

کد مطلب 1456299

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