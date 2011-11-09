  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۳۸

دستگاه سرتینگ عناب در خراسان جنوبی رونمایی شد

دستگاه سرتینگ عناب در خراسان جنوبی رونمایی شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: طی مراسمی از دستگاه سرتینگ(جداکننده) عناب در نخستین همایش ملی زرشک و عناب خراسان جنوبی رونمایی شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ظهر چهارشنبه در حاشیه این مراسم در گفتگو با مهر اظهار داشت: این دستگاه برای جداسازی عناب بر اساس کیفیت و درشتی این محصول طراحی و ساخته شده است. 

غلامرضا هادربادی با اشاره به اینکه این دستگاه به مدت شش ماه طراحی شده است، افزود: هزینه اولیه ساخت این دستگاه بالغ بر 13 میلیون ریال هزینه در برداشته است.

وی با اشاره به اینکه محصول عناب از جمله محصولات استراتژیک استان است، عنوان کرد: این محصول در اشتغالزایی و اقتصاد استان نقش بسزایی دارد و برای صادرات این محصول طراحی شده است.

هادربادی اضافه کرد: دستگاه سرتینگ با جداسازی و بسته بندی محصول عناب با درجات مختلف از حیث درشتی برای صادرات به سایر استانها و خارج از کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

به گفته وی با برنامه ریزیهای انجام شده مقرر است این دستگاه به تعداد بیشتر در سطح استان طراحی و ساخته شود.

وی با اشاره به اینکه اکثر زمین های کشاورزی استان به دلیل شوری خاک و آب برای کشت بعضی از محصولات باغی محدودیت هایی دارد، افزود: این در حالی است که طی 20 سال گذشته عناب، به عنوان یکی از محصولات اصلی مطرح شده است.

وی ادامه داد: هم اکنون سطح زیرکشت عناب در خراسان جنوبی از 90 هکتار در سال 1367 به یک هزار و 168 هکتار در سال 1388 رسیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی عملکرد بالای محصول، سهولت برداشت، قیمت نسبت بالا، مقاومت به خشکی و سرما، داشتن ارزش ناخالص افزوده معادل 19 هزار ریال به ازای هر متر مکعب آب مصرفی در حال حاضر از ویژگی های منحصر به فرد محصول عناب است.

کد مطلب 1456301

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها