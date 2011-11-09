دستگاه سرتینگ عناب در خراسان جنوبی رونمایی شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ظهر چهارشنبه در حاشیه این مراسم در گفتگو با مهر اظهار داشت: این دستگاه برای جداسازی عناب بر اساس کیفیت و درشتی این محصول طراحی و ساخته شده است.

غلامرضا هادربادی با اشاره به اینکه این دستگاه به مدت شش ماه طراحی شده است، افزود: هزینه اولیه ساخت این دستگاه بالغ بر 13 میلیون ریال هزینه در برداشته است.

وی با اشاره به اینکه محصول عناب از جمله محصولات استراتژیک استان است، عنوان کرد: این محصول در اشتغالزایی و اقتصاد استان نقش بسزایی دارد و برای صادرات این محصول طراحی شده است.

هادربادی اضافه کرد: دستگاه سرتینگ با جداسازی و بسته بندی محصول عناب با درجات مختلف از حیث درشتی برای صادرات به سایر استانها و خارج از کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

به گفته وی با برنامه ریزیهای انجام شده مقرر است این دستگاه به تعداد بیشتر در سطح استان طراحی و ساخته شود.

وی با اشاره به اینکه اکثر زمین های کشاورزی استان به دلیل شوری خاک و آب برای کشت بعضی از محصولات باغی محدودیت هایی دارد، افزود: این در حالی است که طی 20 سال گذشته عناب، به عنوان یکی از محصولات اصلی مطرح شده است.

وی ادامه داد: هم اکنون سطح زیرکشت عناب در خراسان جنوبی از 90 هکتار در سال 1367 به یک هزار و 168 هکتار در سال 1388 رسیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی عملکرد بالای محصول، سهولت برداشت، قیمت نسبت بالا، مقاومت به خشکی و سرما، داشتن ارزش ناخالص افزوده معادل 19 هزار ریال به ازای هر متر مکعب آب مصرفی در حال حاضر از ویژگی های منحصر به فرد محصول عناب است.