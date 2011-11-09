فرهنگسرای زیارت 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن حسینی در ارتباط با زمان بهره برداری این فرهنگسرا اظهارداشت: با توجه به روند پیشرفت این پروژه، همزمان با دهه فجر به بهره برداری می رسد.

وی درباره ویژگی های این فرهنگسرا اظهارداشت: فرهنگسرای زیارت به منظور فراهم کردن شرایط برای آشنایی با آداب زیارت است که براین اساس المان و نمادهای مخصوص و مرتبط با این امر ایجاد شده است.

شهردار منطقه پنج شهرداری مشهد بیان کرد: در راستای اجرای فرهنگسرای زیارت مقرر شده است که سینمایی چهار بعدی در این فرهنگسرا نیز نصب شود.

وی در ادامه به سایر اقدامات اجرایی در حوزه فرهنگی در این منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: در حوزه فرهنگی با توجه به نیازهای مردم منطقه اعتباری در حدود یک میلیارد تومان در سال جاری در نظر گرفته شده است.