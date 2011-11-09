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۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۲۶

فرزین خبر داد:

احتمال تک نرخی شدن بنزین در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها

احتمال تک نرخی شدن بنزین در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها

سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی با بیان اینکه یکی از گزینه های اجرای فاز دوم قانون هدفمند شدن یارانه ها عرضه تک نرخی بنزین است، اعلام کرد: هنوز تصمیمی در نحوه و زمان اجرا قانون هدفمندی یارانه ها گرفته نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فرزین با بیان اینکه یکی از پیشنهادها برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها تک نرخی شدن عرضه بنزین است، گفت: در حال حاضر دبیرخانه ستاد هدفمندی یارانه ها در حال بررسی قیمتها و سازوکار اجرایی گام دوم هدفمند کردن یارانه ها است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی با اعلام اینکه یکی از پیشنهادهای مطرح تک نرخی شدن بنزین در گام دوم اجرا است، تصریح کرد: اما هنوز هیچ تصمیمی در خصوص نحوه عمل در گام دوم و زمان اجرا گرفته نشده است.
 
عبدالله جلالی قائم مقام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت روز گذشته با تاکید بر اینکه سیاست بلندمدت دولت تک نرخی کردن عرضه بنزین است از احتمال حذف سهمیه برخی از موتور سیکلت‌ها و خودروها خبر داد و به مهر گفته بود: فعلا برنامه ای برای تغییر قیمت و سهمیه بنزین خودروها نداریم.
کد مطلب 1456310

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