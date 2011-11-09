طرح سومین فرش خاکی هرمز بر ساحل این جزیره نقش بست

به گزارش خبرنگار مهر، فرآیند ساخت و آماده سازی سومین فرش خاکی جزیره هرمز که با نقوشی برگرفته از فرهنگ و آداب و رسوم مردم این جزیره طراحی شده، گام به گام پیش می رود و پس از طی مراحل طراحی اولیه و جمع آوری و دسته بندی خاکهای رنگی، گروهی از هنرمندان هرمزگانی مشغول طراحی نقشه فرش، بر روی خاک هستند.

این سومین سال متوالی است که فرش خاکی، بر ساحل هرمز نقش می بندد. تمام رنگهای موجود در این فرش را خاکهای رنگی کوهها و مناطق مختلف هرمز تشکیل می دهند، خاکهایی که طی چند روز توسط گروه جمع آوری خاک به ساحل سنگ مرغان هرمز برده شدند تا فرشی به مساحت یک هزار و 600 متر را تشکیل دهند.

بر اساس شواهد موجود بیش از 90 طیف خاک رنگی در جزیره هرمز دیده می شود و چنین غنا و زیبایی جز در این جزیره، در جای دیگری از جهان دیده نمی شود. خاکهای رنگی هرمز در رنگ سازی، ساخت لوازم بهداشتی و ... مورد استفاده است و سالانه گردشگران بسیاری را از جای جای جهان به خود جذب می کند.

ساخت سومین فرش خاکی جزیره هرمز طی چند روز آینده به اتمام خواهد رسید و سه شنبه هفته آینده 24 آبان ماه همزمان با عید سعید غدیر با حضور هنرمندان توانمند و سرشناسی از جای جای کشور افتتاح خواهد شد.