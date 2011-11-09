خیران به توسعه شهری ساری وارد شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد آقامیری عصر چهارشنبه در جلسه علنی شورای شهر ساری افزود: بدون شک امروزه ساری، مرکز مازندران دچارنارساییها و تنگناهای عدیده ای است که ناشی از معضل اساسی وهمیشگی کمبود اعتبارات است.

وی افزود: مشکلاتی نظیر کمبود پارکینگ، بوستانهای شهری، شهر بازی، فرهنگسرا، کمبود فضای شهری، سالنهای ورزشی، کتابخانه و پیستهای اسکی، بخشی از مولفه های یک شهر که در فضا سازی یک شهر مطلوب مد نظر بوده است.

آقامیری اظهار داشت: تجربه سالهای گذشته نشان می دهد که اتکای صرف به بودجه و اعتباراتی که شهرداری به عنوان عوارض و جریمه کمیسیون ماده 100 از شهروندان اخذ می کند، هرگز نمی تواند تمامی مشکلات شهرها به ویژه مرکز استان را حل کند.

وی اذعان داشت: به نظر می رسد که مدیران شهری به ویژه شوراهای اسلامی شهرباید با تدبیر مناسب، از همه ظرفیتهای موجود استفاده کنند.

عضو شورای اسلامی شهر ساری تصریح کرد: با فرهنگ سازی و اهتمام به رویکرد اعتماد آفرین از سوی اعضای شورای شهر و شهرداری به منظور تقویت انگیزه مشارکت و حضور موثر خیران باید تلاش کرد.

وی اظهار داشت: امروز دولت با جلب مشارکت خیران بخشی از تکالیف قانونی خود را از طریق مشارکت مردمی رفع مشکل کرده که در خواست می شود، شورای شهر طی برگزاری همایشی از خیران بزرگ ساروی در رابطه با احداث پارک، خیابان فرهنگسرا، خانه موسیقی، پیستهای ورزشی و دهها موضوع دیگر اقدام کند.

شهر ساری مرکز مازندران بیش از 400 هزار نفر جمعیت دارد.