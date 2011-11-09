به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی ظهر چهارشنبه در دیدار شهردار و برخی از اعضای شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه شهر قم را نباید با دیگر شهرهای ایران مقایسه کرد و افزود: قم متعلق به تمام جهان تشیع و اسلام است و خدمات گستردهای را ارائه کرده است. لذا باید برخورد ما با مسئولان به صورت طلبکارانه باشد و خواستههای خود را از آنها طلب کنیم.
وی تصریح کرد : سالانه زائران زیادی از اقصی نقاط ایران و جهان به قم مشرف میشوند و باید زیر ساختهای شهر قم همانند دیگر شهرهای کشور مهیا شود تا آبروی شیعه و نظام جمهوری اسلامی حفظ شود.
استاد برجسته حوزه افزود: بزرگترین حوزه علمیه در قم است و قم تربیت کننده عالمان دینی، استادان حوزه و دانشگاه و یک مرکز تخصصی در زمینه علوم سیاسی و عقیدتی در جهان است و لذا باید به شهر قم مانند دیگر شهرهای بزرگ ایران توجه اساسی و زیر بنایی شود.
وی ادامه داد: انتظار ما این است که دولت به قم کمک کند و قم در چند سال آینده توسعه خواهد یافت و اگر تنها این امکانات اولیه باشد مشکلات فراوانی ایجاد خواهد شد.
آیت الله مکارم تصریح کرد: باید به شهرداریها کمک شود تا به خودکفائی برسند و شهر قم سالانه پذیرای بیش از 15 میلیون زائر از اقصی نقاط کشور و دنیا است و هزینههای زیادی بر دوش شهرداری قم دارد لذا باید این هزینهها از سوی دولت و مسئولان کشور جبران شود.
وی رسیدگی به مسائل فرهنگی در قم را حائز اهمیت عنوان کرد و افزود: تمام دستگاههای دولتی و اجرائی استان باید توجه خاص به مقوله فرهنگ و گسترش آن در بین مردم داشته باشند و مسائل فرهنگی در کشور نشأت گرفته از قم است و اگر مسائل فرهنگی در قم با مبانی اسلام تعارضی داشته باشد قطعاً این مشکلات در دیگر شهرها بیشتر خواهد بود.
مرجع تقلید شیعیان در ادامه ضمن تأکید بر تسریع در اجرای پروژههای شهری، به اهمیت سرمایهگذاری در قم اشاره کرد و گفت: اجرای برخی از پروژههای شهری نیازمند حمایت سرمایه گذاران است لیکن سرمایه گذاری در قم دارای اصول و قواعدی است که این چارچوبها و اصول باید در قم رعایت شود و با بایدها و نبایدهای قم همخوانی داشته باشد.
قم - خبرگزاری مهر: مرجع تقلید شیعیان بر لزوم توجه ویژه و خاص دولت به شهر مقدس قم تأکید کرد.
