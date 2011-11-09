هشت کتابخانه روستایی در خراسان جنوبی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قریب ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته کتاب اظهار داشت: عملیات کلنگزنی سه کتابخانه روستایی در هفته کتابخوانی انجام خواهدشد.

وی یکی از مهمترین اولویت نهاد کتابخانه ها را تحقق منویات مقام معظم رهبری در دیدار با کتابداران عنوان کرد و بیان کرد: در این راستا کمیته نهضت مطالعه مفید با ریاست استاندار خراسان جنوبی و عضویت نمایندگان 18دستگاه های اجرایی و ارائه 28 طرح آغاز به کار کرده است.

وی افزود: ایجاد شبکه کتابخوانان حرفه ای با حضور دو هزار عضو فعال در استان یکی دیگر از اقدامات نهاد عمومی کتابخانه در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی در استان است.

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی تصریح کرد: افتتاح بخش کتابخوانی کودکان در استان، برگزاری سیر مطالعاتی ویژه دانشجویان و دانش آموزان، دیدار کتابداران با استاندار، جمع آوری کتابهای اهدایی مردم، اجرایی برنامه های ویژه کودکان زیر چهارسال و قبل از دبستان و پذیرش عضویت رایگان در کتابخانه ها از جمله برنامه های نهاد کتابخانه ها در هفته کتابخوانی در استان خواهد بود.

قریب از امضای تفاهمنامه استاندار با دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در راستای تاسیس 24 کتابخانه روستایی در خراسان جنوبی خبرداد وگفت: آزمون استخدامی 202نفر از کتابداران خواهان استخدام در نهاد کتابخانه ها در روز جمعه برگزار خواهد شد.

مدیرکل نهاد کتابخانه های عموی خراسان جنوبی با بیان اینکه انجمن عمومی کتابخانه ها دراستان 22 عضودارد، گفت: هشت نفر از کتابداران وبرگزیدگان عرصه کتابخوانی در 22 آبان ماه در تهران مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

رشد 17 درصدی منابع کتابخانه ای خراسان جنوبی

قریب از رشد 17درصدی منابع کتابخانه های استان خبرداد و بیان کرد: در حال حاضر بیش 17 هزار منبع در کتابخانه های استان وجود دارد.

وی افزود: تعداد اعضای کتابخانه ها به بیش از 18هزار نفر در سطح استان رسیده که در مقایسه با سال قبل پیشرفت 27 در صدی داشته است.

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی به مراجعه بیش از یک ملیون نفر به کتابخانه های استان در سال جاری اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر 31 کتابخانه نهادی،11کتابخانه مشارکتی و دو کتابخانه روستایی در استان وجود دارد.

قریب ادامه داد: 99هزار 196جلد کتاب توسط اعضای کتابخانه ها در طرح "کتاب من" سفارش داده شده که تاکنون سه هزار جلد از این کتابها دریافت شده است.