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۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۵۴

اوکامبو رئیس اطلاعات رژیم قذافی را به هتک حرمت زنان متهم کرد

اوکامبو رئیس اطلاعات رژیم قذافی را به هتک حرمت زنان متهم کرد

رئیس دادگاه بین المللی جنایی از وجود شواهد قوی درباره دخالت السنوسی در هتک حرمت زنان لیبی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "لوئیس مورنو اوکامبو" گفت: شواهدی در دست است که نشان می دهد "عبدالله السنوسی" رئیس اطلاعات دوره معمر قذافی در عملیات تجاوز به زنان لیبی دخالت داشته نه سیف الاسلام.

وی افزود: اتهامات علیه عبدالله السنوسی در حال افزایش است و آخرین آن دخالت وی در جرایم تجاوز به صدها زن در لیبی در طول جنگ این کشور است که پرونده اش در حال تکمیل شدن است.

شایان ذکر است که اتهامات زیادی علیه السنوسی درباره جنایات جنگی و غیر انسانی از سوی دادگاه بین المللی وجود دارد.علیه سیف الاسلام فرزند فراری دیکتاتور مقتول نیز اتهامات زیادی وجود دارد.

کد مطلب 1456318

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