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۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۲۶

غزالی پیوند دهنده فلسفه و عرفان اسلامی است

غزالی پیوند دهنده فلسفه و عرفان اسلامی است

الهیات فلسفی غزالی در قالب کتابی که انتشارات دانشگاه آکسفورد آنرا منتشر کرده توسط فرانک گریفل بررسی و در آن تأکید شد: غزالی پیوند دهنده فلسفه و عرفان اسلامی است .

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این کتاب علاوه بر بررسی الهیات فلسفی غزالی به بررسی آرا و اندیشه های این فیلسوف و متأله پرداخته است.

نویسنده در این اثر به نقل از الیور لیمن فیلسوف معاصر و استاد دانشگاه کنتاکی می‌آورد که غزالی یکی از مهمترین الهی دانان است و اهمیت غزالی نه تنها در جهان اسلام بلکه در همه عالم حائز اهمیت است.

در این کتاب جدیدترین آثار منتشر شده درباره غزالی و میراث فکری او منعکس شده است. در این میان به ویژه شیوه تفسیری و دیدگاه او درباره خلقت جهان و خدا و علیت مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

در این کتاب آمده که دیدگاههای منفی و غیرواقعی درباره این متأله و فیلسوف نزد فیلسوفان غربی وجود داشته و دارد و متفکران غربی این اندیشمند را درست درک نکرده‌اند.

از اینرو نویسنده تلاش کرده تا درک نادرست درخصوص غزالی را نشان داده و درک واقعی از آرای او ارائه دهد.

نویسنده در شرح غزالی می‌گوید غزالی فیلسوفی است که نه تنها در جهان اسلام بلکه بر همه عالم تأثیرگذار بوده است و مدرسه‌ای را بنا نهاده که در آن به دور از منافع مالی به تدریس مشغول بوده است. 

به اعتقاد نویسنده نقد غزالی بر آرای ارسطو حائز اهمیت است و غزالی توانسته میان فلسفه و عرفان اسلامی پیوند برقرار کند.

این کتاب با عنوان "فلسفه الهیاتی غزالی" از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.

کد مطلب 1456319

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