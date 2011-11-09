همایش ملی "انوار عرفانی، اخلاقی امام سجاد(ع)" برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمد پهلوانی با اشاره به برگزاری نخستین همایش ملی " انوار عرفانی، اخلاقی امام سجاد(ع) " در هرمزگان، بیان داشت: این همایش با هدف بررسی جنبه های عرفانی، اخلاقی شخصیت امام سجاد(ع)، تحقق منویات مقام معظم رهبری در رابطه با توصیه ایشان به جوانان در مطالعه صحیفه سجادیه و آشنایی هرچه بیشتر جامعه به معارف اهل بیت(ع) 30 آذر ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به فراخوان مقاله این همایش، اظهار داشت: تاکنون فراخوان مقاله به مراکز علمی و دینی، ادارات و نهادهای فرهنگی و دبیرخانه های کانون های فرهنگی هنری مساجد سراسر کشور ارسال شده است.

حجت الاسلام پهلوانی افزود: خطبه های مکتوب و دستورالعمل های عرفانی امام سجاد(ع)، جایگاه صحیفه سجادیه در شکل گیری مکتب عرفان اسلامی، عرفانهای کاذب و تصوف از دیدگاه امام سجاد(ع)، سیره اخلاقی و تربیتی امام سجاد(ع)، جایگاه عرفانی امام سجاد(ع) در منابع اهل سنت و سایر موضوعات مرتبط با امام سجاد(ع) ازجمله موضوعات پیشنهادی برای ارائه مقالات است.

وی به شرایط نوشتاری مقالات اشاره کرد و بیان داشت: کاربردی بودن مقالات، کیفیت جمع آوری و نظریه پردازی مقالات، استفاده از منابع علمی و رعابت ادبیات نگارشی را از جمله شرایط نوشتاری مقالات برشمرد.

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد هرمزگان در ادامه با اشاره به شرایط علمی این فراخوان، عنوان کرد: طلاب علوم دینی، دانشجویان، فرهنگیان و اساتید حوزه و دانشگاه مجاز به ارسال مقاله با موضوعات یاد شده است

پهلوانی در ادامه تصریح کرد: به چهار مقاله برتر کمک هزینه عمره مفرده، چهار مقاله برگزیده کمک هزینه سفر به عتبات عالیات و چهار مقاله منتخب نیز کمک هزینه سفر زیارتی مشهد مقدس اهدا می شود.

وی آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه همایش را حداکثر تا 15 آذر ماه سال جاری ذکر کرد و گفت: علاقه مندان می توانند آثار خود را تا پایان مهلت یاد شده به آدرس بندرعباس، بلوار پاسداران، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیرخانه کانون های مساجد هرمزگان ارسال کنند.

پهلوانی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: سایت همایش ملی " انوار عرفانی، اخلاقی امام سجاد(ع) " به آدرس www.emamsajad.com برای انعکاس رویدادهای این همایش به زودی رونمایی می شود.

وی افزود: این همایش به همت دبیرخانه کانونهای مساجد هرمزگان و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان و موسسه تحقیقاتی جواد الائمه برگزار می شود.