به گزارش خبرنگار مهر، تدوین این فیلم از سوی کاوه ایمانی به پایان رسیده و به تازگی فرامرز ابوالصدق کار صداگذاری "گشت ارشاد" را آغاز کرده است.

حمید فرخ نژاد، پولاد کیمیایی، ساعد سهیلی، نیوشا ضیغمی، سحر قریشی، میر طاهر مظلومی و جمشید هاشم پور بازیگران اصلی این فیلم هستند.

"گشت ارشاد" داستان سه جوان جنوب شهری است که برای بدست آوردن پول دست به کار خطرناکی می‌زنند. سهیلی خود تهیه‌کنندگی فیلمش را بر عهده دارد.

فیلمنامه "گشت ارشاد" را که داستانی اجتماعی دارد، سعید سهیلی نوشته است. او علاوه بر کارگردانی، تهیه‌کنندگی این فیلم را هم برعهده دارد.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از مدیرفیلمبرداری: تورج منصوری، طراح صحنه و لباس: عباس بلوندی، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، صدابردار: آرش برومند، مشاور پروژه: بهروز شعیبی، دستیار اول کارگردان: علی مردانه و مدیر تولید: رضا نوروزی.

سعید سهیلی فیلم‌های سینمایی "چهارانگشتی"، "چارچنگولی"، "سنگ، کاغذ، قیچی" و... را در کارنامه دارد.