700 جوان چمستانی عضو تشکلهای دانش آموزی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مقصودی عصر چهارشنبه در دیدار تشکلهای دانش آموزی چمستان با امام جمعه این شهر افزود: نقش بسیج دانش آموزی و اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان در مدارس بسیار اساسی و مهم است.

وی با بیان اینکه تقدیم 10 شهید دانش آموز در دفاع مقدس نمونه ای بارز از ایمان، ایثار و شجاعت و ولایتمداری جامعه دانش آموزی است، افزود: بیش از 700 دانش آموز چمستانی عضو تشکلهای دانش آموزی هستند.

امام جمعه چمستان نیز با ابراز خرسندی از حضور دانش آموزان و مسئولان آموزش و پرورش، نقش دانش آموزان و نیروهای جوان را در طول انقلاب بسیار مهم و اساسی بیان کرد.

حجت الاسلام محمد جباری بیان داشت: انقلاب ما با رشادتهای جوانان متعهد و پیرو امام (ره)پیروز شد و با سلحشوریهای همین جوانان در دوران دفاع مقدس تداوم یافت و ثمره خون جوانان است که ارزشهای انقلاب حفظ می شود.

امام جمعه چمستان اظهار داشت: جوانان و نوجوانان دانش آموز، در پیروزی انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس نقش برجسته و تعیین کننده ای داشته و با طلایه داری در جبهه ها و تقدیم بیش از 36 هزار شهید و هزاران جانباز و آزاده در طول دوران جنگ تحمیلی دین خود را به اسلام و انقلاب اسلامی به خوبی ادا کردند.

جباری افزود: دشمن با تبلیغات سنگینی که انجام می‌دهد می‌خواهد بگوید که نسلهای جدید و امیدهای انقلاب اسلامی به مبانی اسلام و ارزشهای نسل‌های اول و انقلاب سازان معتقد نیستند اما حرکتی که مردم قبل از انقلاب انجام دادند امروزه در بین دانش آموزان و دانشجویان ما استمرار دارد که حضور پرشور دانش آموزان و دانشجویان در راهپیمایی ها، ایام الله ها و مراسمهای دینی و مذهبی تثبیت می‌کند این مسیر مستحکم انقلاب اسلامی است.

وی تصریح کرد: پس از جنگ تحمیلی تشکلهای دانش آموزی به عنوان میعادگاه تداوم دفاع همه جانبه نوجوانان دانش آموز از دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و علمی عرصه دیگری از حیات خویش را به نمایش گذاشتند.