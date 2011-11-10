آخرین وضعیت پرونده فساد مالی/ دفاع دو مدیر مسئول در دادگاه

به گزارش خبرنگار مهر، این هفته مدیر مسئول روزنامه ایران برای دفاع از نشریه خاتون در دادگاه ویژه رسیدگی به تخلفات مطبوعات حاضر شد.

مدیرعامل روزنامه ایران در جریان دفاع خود پیرامون اتهامات نشریه خاتون با بیان اینکه دستگاه قضاء متاثر از جو سیاسی اقدام به صدور کیفرخواست کرد گفت: من بیگناه و مظلومانه محاکمه شدم، این نشریه هیچ مشکلی ندارد.



اما در پایان این دادگاه سخنگوی هیئت منصفه مطبوعات گفت: مدیر مسوول روزنامه ایران درباره نشر مطالب خلاف موازین اسلامی در ویژه نامه خاتون، با اکثریت آرای اعضای هیات منصفه مطبوعات مجرم شناخته شد.

به گفته علی اکبر کسائیان هیئت منصفه مدیر مسوول روزنامه ایران درباره تحقیر و توهین به جنس زن به اتفاق آرا مجرم نشناخت. همچنین هیات منصفه مطبوعات به اتفاق آرا مدیر مسوول روزنامه ایران را در دو مورد یاد شده مستحق تخفیف ندانست.



کسائیان تاکید کرد: رای هیئت منصفه به قاضی سیامک مدیر خراسانی ریاست دادگاه ارسال شده و قاضی یک هفته فرصت دارد رای نهایی را صادر کند.



دفاع شهروند امروز در دادگاه مطبوعات

در این هفته دادگاه رسیدگی به اتهامات هفته نامه شهروند امروز برگزار شد. محمد عطریانفر در دفاع از کاریکاتور روی جلد این نشریه گفت: رئیس جمهور در جمع مردم اردبیل گفته است مسیر انقلاب اسلامی در ادامه مسیر شاه اسماعیل صفوی است و ما این مطلب را در قالب تصویر بیان کردیم. جرم ما این است که نقد خود به این اظهارات را با تصاویر منعکس کردیم.

10 پرسش داغ در نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا

این هفته حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا در بیست و یکمین نشست خبری خود با رسانه ها به 10 پرسش داغ خبرنگاران پاسخ داد:

1- پرونده باغ قلهک:



ــ در صورتی که مرجع رسمی شکایتی به دادسرا ارسال کند موظف به رسیدگی هستیم. این در حالی است که دادستانی می‌تواند در این پرونده از جنبه عمومی وارد شود.

2- پرونده جنایت آمریکا علیه ایران:

ــ دادستان کشور موظف شده است سهم قوه قضائیه را در این پرونده پیگیری کند.هفته آینده اولین گزارش قوه قضائیه در این باره آماده و اعلام می‌شود.

3- دستگیری معاون اول رئیس جمهور:

ــ تکذیب می کنم وهیچیک از معاونان رئیس جمهور به عنوان متهم در پرونده فساد بزرگ بانکی دستگیر نشده‌اند.

4- دستگیری یکی از بستگان مشایی:

ــ صحت دارد. متهم (عنایت الله ریاحی) از بستگان آقای مشایی است.

5- اظهارات رئیس جمهور در مورد محسنی اژه ای :

ــ این اظهارات که در محفل خصوصی بیان شده اگر صحت داشته باشد در مورد من کذب است.

6- آخرین وضعیت پرونده اختلاس:

ــ تاکنون از 82 متهم تحقیق شده که از این تعداد 48 نفر بازداشت شدند که تعدادی از این افراد 10 روز، 20 روز یا یک ماه بازداشت موقت بودند و پس از رفع اتهام آزاد شدند. شرکت امیرمنصور آریا توانسته است از شرکت الیت منطقه آزاد انزلی 520 میلیارد ریال، شرکت فولاد فام اسپادانا 13 هزار میلیارد ریال، شرکت خدمات عمومی فولاد سه هزار میلیارد ریال و شرکت میلاد حدید پارسیان 82 میلیارد ریال تحت فروش نامه سوری به دست آورد.

7- آخرین وضعیت خاوری:

ــ به دادستان تهران دستور داده شده خاوری را از طریق اینترپل بازگرداندند. ضمن اینکه دولت نیز باید تلاش کند از بکارگیری کارکنان با تابعیت دوگانه خودداری کند.

8- وضعیت مدیرعامل بانک صادرات:

ــ مدیرعامل عزل شده بانک صادرات برای بازپرسی به عنوان متهم در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی احضار شده و این پرونده همچنان باز است و به زودی کیفرخواست برای وی صادر می شود. البته وی با قرار آزاد شده است.

9- زمان دادگاه فائزه هاشمی:

ــ این دادگاه در روز سوم دیماه سال جاری برگزار می شود.

10- احضار چند نماینده مجلس:

ــ صحت دارد که با قرار آزاد شدند.

بازگشت ابهت به زندانهای کشور



این هفته غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانهای کشور گفت: زندان باید بازدارنده و عبرت‌آموز باشد و فردی که به داخل زندان آمده از آمدن به زندان پشیمان شود. زندان نباید به گونه‌ای باشد که کسی از آن برای سپری کردن سرمای زمستان و استراحت استفاده کند. دوره ای که در آن هستیم، سخت‌ترین دوره زندان‌بانی است. زمانی به سازمان زندانها آمدم که جو سنگین و هجمه زیاد به عملکرد این سازمان که حاکی از نارضایتی از وضعیت زندان‌ها بود وجود داشت ولی باید ابهت زندان بازگردانده شود.



انتقاد شدید آیت الله آملی لاریجانی از برخی اظهارنظرها علیه دستگاه قضاء/ زبان در کام بکشید



روز چهارشنبه این هفته آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با انتقاد از اظهارات برخی مسئولان درخصوص نحوه رسیدگی به پرونده بزرگ فساد مالی اخیر گفت: این سینه پر است از مطالبی که به خاطر حفظ وحدت بیان نمی‌‌شود اما اگر روزی ضرورت اقتضاء کرد، آنها را برای مردم شریفمان باز خواهم گفت تا بدانند چه کسانی مشغول طراحیهای خاص هستند.

آیت الله آملی لاریجانی با انتقاد از اظهارات برخی مسئولان درخصوص نحوه رسیدگی به پرونده بزرگ فساد مالی اخیر افزود: توجیه‌پذیر نیست که دائماً بگوییم چرا این را گرفتید آن را نگرفتید و یا چرا این را آزاد کردید، خصوصاً این کار از مسئولان پسندیده نیست. البته در بحث مفاسد اقتصادی اخیر بنا بر این بوده حسب وظیفه ذاتی دستگاه قضایی به تمام اضلاع این قضیه بپردازیم و تمام جوانب قضیه بررسی بشود چون ما هم عندالله عهد داریم و هم در نزد مردم این تعهد را داریم که باید به تمام تخلفات رسیدگی بشود و محدودیتی هم ندارد تا هر کجا و هرکس این روند ادامه می‌یابد و این وظیفه ماست.

من در حکمی که به جناب آقای اژه‌ای داده‌ام از ایشان خواسته‌ام که شما با هرکسی که در این مسئله دخالت داشته به اندازه‌ای که دخالت داشته برخورد کنید، این البته امتنانی بر کسی نیست و وظیفه ماست.

می‌دانستم آنهایی که پا روی دمشان گذاشته ‌شود حتماً صدایشان بلند می‌شود

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت پرونده فساد مالی و تأکید بر ضرورت رسیدگی توأم با دقت و سرعت را از مطالبات به حق مقام معظم رهبری و مردم دانست و بیان داشت: مردم از ما توقع دارند که ما به وظیفه خودمان عمل کنیم ولی پسندیده نیست‌که ما دائما این طرف و آن طرف صداهایی بلند کنیم و دستگاه قضایی کشور را تخریب کنیم و فضای ناسالم روانی ایجاد کنیم. البته بنده از روز اول می‌دانستم که وقتی این کار را شروع کنیم آنهایی که پا روی دمشان گذاشته ‌شود؛ حتماً صدایشان بلند می‌شود این امر واضح و روشنی بود.