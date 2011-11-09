رویکرد فرهنگی "خبرگزاری مهر" ارزنده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابوالحسن نواب ظهر چهارشنبه در مصاحبه مطبوعاتی که با حضور رسانههای خارجی و داخلی در دانشگاه ادیان و مذاهب قم برگزار شد، بر نگاه تخصصی و گسترده رسانهها به مشکلات فرهنگی کشور تأکید کرد و گفت: هیچ بخشی از کشور اصلاح نمیشود و به توسعه نمیرسد جز اینکه کار فرهنگی در رأس امور آن فعالیت باشد.
وی با تأکید بر اینکه در کشور درحال توسعه ایران باید رسانهها نگاه آسیب شناسانهای به مقوله فرهنگ داشته باشند، گفت: در میان رسانههای جمعی، خبرگزاری مهر در انجام رسالت فرهنگی خویش کارنامه ارزندهای دارد.
جایگاه خوراکیها در میان مطبوعات مهمتر از فرهنگ است
رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب قم با بیان اینکه در کشوری مانند هند اگر به فقیری دو روپیه داده شود با یک روپیه آن روزنامه میخرد، ادامه داد: چرا باید وقتی به سایتهای اینترنتی مراجعه میکنیم و یا روزنامهها را ورق میزنیم بخش خوراکی آن بیشتر از بخش فرهنگی ساخته و پرداخته شده باشد.
حجت الاسلام نواب با تأکید بر اینکه وضعیت تیراژ و سرانه خرید و فروش کتاب اسفبار است، بیان داشت: الان جایگاه فرهنگ در حل مشکلات کشور نامشخص و گم است.
فرهنگ کشور فقیر و محتاج است
عضو هیئت امنای مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، با اشاره به اینکه بخش فرهنگ به شدت فقیر و محتاج است، اظهار داشت: متأسفانه دولت زمانی که میخواهد فعالیتهای فرهنگی خود را گزارش کند، خدماتی را که مثلا به آموزش و پرورش داده است را جزو آمار میآورد که کاملا اشتباه است.
وی افزود: اگر دولت میخواهد آمار درست و دقیق بدهد باید در نظر بگیرد که چقدر کارهای ویژه و فوق العاده فرهنگی کرده و چه خوراکی در این زمینه به آحاد جامعه داده است.
رسانهها حق قم را ادا کنند
عضو شوراى عالى مجمع جهانى اهل بیت(ع) با تأکید بر اینکه ارتباط رسانهها با قم باید ویژه باشد، ادامه داد: رسانهها باید قم را بازشناسی و بازخوانی کرده و ارزش های دینی - فرهنگی این شهر را به عنوان قطب بزرگ جهان اسلام رصد کنند.
فاصله فرهنگی قم - تهران زیاد است
حجت الاسلام نواب، با عنوان این مطلب که ارتباط قم تا تهران فقط از جهت فیزیکی نزدیک است، افزود: درحالی که میان قم به عنوان پایتخت فرهنگ تشیع و تهران به عنوان پایتخت جغرافیای ایران باید ارتباط دائمی و فعال وجود داشته باشد، اما به وضوح میبینیم که از لحاظ فکری و فرهنگی فاصله میان قم و تهران بسیار است.
قم - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی جامعه روحانیت مبارز گفت: "خبرگزاری مهر" در انجام رسالت فرهنگی خویش در میان رسانههای جمعی کارنامه ارزندهای دارد.
