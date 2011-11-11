اثرات منفی گرد و غبار بر تولید عسل/ بررسی میزان خسارات ریزگردها

غلام حسین طهماسبی در گفتگو با مهر با بیان این مطلب افزود: نتیجه طرح تحقیقاتی هنوز مشخص نشده است چرا که به تازگی آغاز شده و تا سال آینده ادامه دارد.

وی بیان کرد: بدون تردید گرد وغبارها اثرات مخربی را در صنعت زنبورداری برجای خواهد گذاشت به طوریکه گیاهانی که مورد استفاده زنبورعسل قرار می گیرند با اولین گرد و غبار می توانند برای زنبور عسل مشکل ایجاد کنند.

این مقام مسئول اظهارداشت: گرد وغبارها جهت یابی و فعالیت زنبورهای عسل را مختل می کنند و از این طریق به کلونی های زنبورعسل خسارات وارد می شود.

رئیس پژوهش های زنبور عسل مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور گفت: طرح تحقیقاتی اثرات منفی پدیده گرد وغبار بر زنبورداری، به منظور جلوگیری از کاهش تولید عسل در کشور و برآورد خسارت ناشی از این پدیده در حال اجرا است.



