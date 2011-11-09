مدیرکل ورزش و جوانان اردبیل منصوب شد/قهرمان جهان سکاندار ورزش استان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل ظهر امروز در حالی برگزار شد که چند روز پیش خبرگزاری مهر در گزارش خبری و گفتگو با مدیرکل سابق ورزش استان از بی ثباتی مدیرتی در این حوزه خبر داده بود.

در این مراسم مدیرکل سابق ورزش و جوانان استان طی سخنانی با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته طی دو سال گذشته گفت: در این مدت 960 ورزشکار اردبیلی در مسابقات کشوری، 25 نفر در آسیا، 74 نفر در رقابتهای بین المللی و 34 ورزشکار در مسابقات جهانی برای کشور مدال کسب کرده اند.

توفبق کابلی با ارزیابی میزان اعتبارات استان طی سه سال گذشته افزود: در سال 88 اعتبارات ورزش استان حدود 30 میلیارد ریال بود که این رقم در سال 89 به بیش از 30 میلیارد ریال و در سال جاری به بالغ بر 50 میلیارد ریال رسیده است.

وی پیش بینی کرد که این رقم در بودجه سال آینده به بیش از 100 میلیارد ریال برسد و متذکر شد: امسال 47 میلیارد ریال نیز اعتبارات عمرانی تخصضیص یافته که از این محل تاکنون هشت سالن ورزشی در استان به بهره برداری رسیده است.

مدیرکل سابق ورزش و جوانان استان سرانه فضای ورزشی اردبیل را 65 صدم درصد برشمرد و اظهار داشت: به غیر از سالن سرپوشیده دو و میدانی در مجموعه ورزشی علی دایی و استخر استاندارد و ملی استان تمام مصوبات دور اول و دوم سفر هیئت دولت به استانمحقق شده است.

وی ایجاد کمپ تیم ملی در سرعین را یادآور شد و اضافه کرد: این طرح مصوب شده و هم اکنون پنج میلیارد ریال نیز اعتبار اولیه و 20 هکتار زمین برای آن در نظر گرفته شده است.

کابلی ایجاد پیست و مانژ اسب دوانی در اردبیل، اخذ 135 سند برای اماکن ورزشی، مذاکره برای جذب اسپانسر برای ورزش استان، برگزاری اولین یادواره شهدای ورزشکار، توسعه ورزشهای همگانی و... را از دیگر اقدامات خود برشمرد.

مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان اردبیل نیز در این مراسم پیشکسوتان ورزش استان را سند و شناسنامه ورزش منطقه دانست و بر ضرورت بهره گیری از تجربیات، دانش و برنامه های آنها در بدنه ورزش اردبیل و پیشبرد اهداف پیش رو تاکید کرد.

احد پازاج ایجاد محیطی امن تام با همکاری و همدلی عوامل ورزش در راستای توسعه همه جانبه و کسب افتخار و مدالهای قهرمانی در سطح کشور، اسیا و جهان را از مهمترین اهداف خود برشمرد.

وی مدیریت ورزش استان را فصل جدیدی از زندگی ورزشی خود عنوان کرد و موفقیت خود را موفقیت ورزش استان و شکست خود را شکست آن دانست.

مدیرکل جدید ورزش استان اردبیل با اشاره به توسعه ورزش در کشور طی سالهای اخیر یادآور شد: مدالهای کسب شده در بازیهای آسیایی اخیر بیش از دوره های قبلی بوده و این توجه دولت را به امر ورزش نشان می دهد.

وی همچنین افزایش چهار برابری اعتبارات ورزشی را در طی پنج سال گذشته مهم ارزیابی کرد و عنوان کرد: نگاه دولت به ورزش مطلوب بوده و باید از این توجه بهره گرفت و سفرهای استانی هیئت دولت غنیمتی برای رشد و شکوفایی ورزش استان است.

احد پازاج مدرس رسمی فدراسیون بین المللی کشتی فیلا و کاپیتان تیم ملی کشتی فرنگی ایران در بازیهای آسیایی سال 90 بوده و شش دوره قهرمانی و نائب قهرمان آسیا، حضور در چهار دوره المپیک (سه بار به عنوان کشتی گیر و یک دوره مربی) و... در کارنامه خود دارد.

در پایان این مراسم با تقدیر از زحمات مدیرکل سابق ورزش و جوانان استان، احد پازاج به این سمت منصوب و معرفی شد.

