به گزارش خبرگزاری مهر، جواد اوجی با اشاره به ورود موج جدید سرما به استانهای مختلف کشور از افزایش مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری تا سقف 340 میلیون متر مکعب در روز خبر داد و گفت: با به پایان رسیدن تعمیرات اساسی پالایشگاهها، خطوط لوله و تاسیسات تقویت فشار گاز هیچ محدودیتی در تولید و انتقال گاز وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اعلام اینکه در حال حاضر هیچگونه محدودیتی برای گازرسانی به صنایع ایجاد نشده است، تصریح کرد: با وجود افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، حدود 80 تا 81 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به صنایع تحویل داده می شود.

معاون وزیر نفت خواستار رعایت الگوهای مصرف گاز در ایران شد و افزود: مشترکان می توانند با عایقکاری سیستمهای لوله کشی رادیاتور و آبگرم، منبع ذخیره آبگرم و منبع انبساط تا 30 درصد در مصرف گاز طبیعی ساختمان ها صرفه جویی داشته باشند.

به گفته این مقام مسئول عایق کاری حرارتی مناسب بر روی سقف خانه ها، دیوارها و کف ساختمان و دو جداره کردن پنجره ها به میزان قابل توجهی از هدر رفت انرژی جلوگیری می کند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز در تشریح چگونگی محاسبه گازبها در فصول سرد سال ضمن تاکید براینکه نرخ گازبها همانند زمستان سال گذشته محاسبه می شود، افزود: بر این اساس سال به 2 بخش هفت ماهه و پنج ماهه پایانی تقسیم بندی شده است که الگوهای مصرف این حامل انرژی در هر یک از این دو دوره زمانی تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند.

اوجی، افزود: مطابق با تعرفه گاز زمستانی مشترکان خانگی، محل سکونت مشترکان از نظر آب و هوایی به چهار اقیلم (سرد یک، دو، معتدل و گرمسیری) تقسیم بندی شده و 12 دامنه مصرف گاز هم در این بخش مطابق با نوع اقلیم تعریف و اعمال شده است.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه مطابق با جداول تعریف شده مشترکان گاز خانگی که مصرف آنها مطابق با پله اول و دوم باشد قبوض سبز دریافت می کنند، تبیین کرد: مشترکانی که مصرف گاز آنها در پله‌های سه، چهار و پنج باشد، قبوض زرد و آن دسته از مشترکانی که مصرف گاز آنها در ردیف پله ششم تا دوازدهم باشد قبوض قرمز دریافت می کنند.

این مقام مسئول با اعلام اینکه تاکنون هیچ قیمت جدیدی از ستاد هدفمند شدن یارانه ها به شرکت گاز اعلام نشده است، یادآور شد: قیمتها براساس 4 اقلیم تعیین می شود و متوسط قیمت بخش خانگی 70 تومان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه برای زمستان سالجاری تعرفه محاسبه گازبهای مشترکان خانگی تغییری پیدا نکرده است، خاطر نشان کرد: قیمت گاز برای پله اول تا دوازدهم به ازای هر متر مکعب به ترتیب 30، 50، 70، 90، 110، 160، 190، 220، 250، 280، 320 و 350 تومان محاسبه خواهد شد.