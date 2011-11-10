تغییر مدیرعامل برج میلاد/ انتقاد از آرای کمیسیون ماده 5

به گزارش خبرنگار مهر، مدتهاست که زمزمه های رفتن مدیر عامل برج میلاد به گوش می رسد اما این بار جدی تر از همیشه برخی منابع از رفتن رحیم مطهر نژاد از برج میلاد و جایگزین شدن فرزاد هوشیار پارسیان خبر دادند .

هرچند هنوز اخباربرج میلاد به نقل از مطهر نژاد در رسانه ها منتشر می شود اما بر اساس شنیده ها به زودی مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل جدی به زودی برگزار می شود.

گفته می شود مطهرنژاد به علت جنجال های رسانه ای بر سر بستنی با روکش طلا جای خود را به مدیر عامل سابق موسسه هاتف شهر داده است. مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل برج میلاد به زودی برگزار می شود.

برخی آرای کمیسیون ماده 5 برخلاف منافع شهر است

این هفته حمزه شکیب، رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران با انتقاد از آرای کمیسیون ماده 5 گفت: برخی از آرای کمیسیون ماده 5 بر خلاف منافع شهر است و این کمیسیون باید در چار چوب وظایف خود عمل کند.

او با اشاره به برخی از ساخت و سازهای غیر مجاز در پایتخت گفت: کمیته بازرسی شورا گزارشی از تخلفات ساخت و ساز در مناطق 1 و 2 تهیه کرده است.

وی ادامه داد:این تخلفات به مسئولان شهری منتقل می شود و در صورتی که توضیحات قانع کننده ای به این تذکرات داده نشود در چارچوب قانون به صورت سوال مطرح می شود.

مرتضی طلایی عضو دیگر شورای شهر تهران نیز از برخی آرای دیوان عدالت اداری شکایت دارد. او بیان کرد: احکام دیوان در سال جاری صد میلیارد تومان جیب شهرداری را خالی کرد در حالی که برخی از این افراد هزاران مترمربع زمین در بهترین نقاط تهران دارند و کسی نمی پرسد از کجا آورده اید.

انتقاد شورا از اجرایی شدن متمم بودجه سال 90

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در جلسه این هفته شورای شهر تهران با انتقاد از اجرایی شدن متمم بودجه سال 90 گفت: هنوز این بودجه به تصویب شورا نرسیده و هزینه کرد آن در پروژه‌ها، شهرداری را در پایان سال دچار مشکل می‌کند.

اواضافه کرد: پروژه‌های معاونت اجتماعی و فرهنگی بیشترین هزینه‌ها را از متمم بودجه دارد که در صورت ادامه این رویه دچار مشکل می‌شود.

آمار دقیق درختان پایتخت مشخص شود

معصومه ابتکار، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران خواستار اعلام آمار دقیق درختان پایتخت شد و گفت: میزان سرانه فضای سبز و درختان باید به تفکیک نواحی مشخص شود تا نظارت بر آنها امکانپذیر باشد.

اوبا بیان اینکه تعداد درختان و میزان سرانه فضای سبز بسیار مهم است، گفت: ما باید به تفکیک نواحی تعداد درختان را داشته باشیم تا بتوان وضعیت دقیق آن را هر لحظه اعلام کنیم.

پیشنهاد برگزاری جشنواره طالقانی به شورای عالی استانها

این هفته حسن بیادی خواستار تقدیر از تلاش های 9 ساله رسول خادم در شورای شهر شد ،احمد مسجد جامعی عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران نیز با تایید پیشنهاد بیادی گفت: بهتر است به جای جشنواره رجایی، جشنواره طالقانی یا بهشتی طراحی کنیم زیرا آنها تلاش های زیادی برای به ثمر رسیدن شوراها در نظام جمهوری اسلامی داشتند.

وی با بیان اینکه مسئولیت این کار بر عهده شورای عالی استانهاست گفت: باید از تمامی اعضای شورای شهر یا روستا تقدیر شود و اگر یکی از شورایاران روستا حرکتی نوآورانه داشته است مورد تقدیر قرار گیرد زیرا ما در برنامه هایمان دچار تهران زدگی شده ایم.