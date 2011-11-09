صدور شناسنامه المثنی و کارت ملی خارج از مهلت مقرر در البرز

یحیی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس بخشنامه صادره از سوی سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان البرز موظف شد نسبت به صدور خارج از موعد مقرر شناسنامه و کارت ملی اقدام کند.

وی ادامه داد: این اقدام بمنظور فراهم نمودن امکان مشارکت تمامی هموطنان در سر شماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 و ارائه تسهیلات لازم برای همیاری مردم استان نسبت به آن دسته از افرادی که در سر شماری نفوس مسکن فاقد شناشنامه و کارت ملی هستند ولی مقدمات صدور المثنی و شناسنامه یا کارت ملی از ثبت احوال را دارند خارج از مهلت زمانبدی و در اولین فرصت تحویل مردم می شود.

وی همچنین از سرشماری بیش از یک میلیون و 800 هزار نفر در استان البرز تا روز گذشته خبر داد و گفت: طرح سرشماری تا پنج روز دیگر ادامه دارد.



