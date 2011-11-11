بهرام مشتاقی، مربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: کشتی فرنگی مدت‌هاست راه خود را پیدا کرده است و روزبه‌روز موفقیت‌های بهتری کسب می کند.

قهرمان پیشین آسیا ادامه داد: نتایج کسب شده در رقابت‌های جهانی ترکیه آن هم با پنج فرنگی کار قابل تقدیر است و نشان می دهد محمد بنا کار خود را بلد است.

وی تصریح کرد: در گذشته که ما کشتی می گرفتیم مربی بدنساز، پزشک تغذیه و ارتوپد وجود نداشت اما امروز شاهدیم تمام امکانات فراهم است و خوشبختانه کادر فنی تیم ملی هم از امکانات موجود نهایت بهره را می برد و نتایج خوبی رقم می خورد.

سرپرست سابق تیم ملی کشتی فرنگی در پایان خاطر نشان کرد: حضور موفق در میدان بزرگ المپیک برنامه ریزی و امکانات المپیکی می خواهد. ما باید هرچه زودتر برنامه‌های اصلی خود را برای حضور موفق در المپیک به مرحله اجرا درآوریم، چرا که زمان خیلی زود از دست می رود.