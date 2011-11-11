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۲۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۵۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

کشتی فرنگی شانس مدال در المپیک را دارد/ باید برنامه‌ریزی‌مان المپیکی باشد

کشتی فرنگی شانس مدال در المپیک را دارد/ باید برنامه‌ریزی‌مان المپیکی باشد

قهرمان پیشین کشتی فرنگی آسیا گفت: حضور محمد بنا و کشتی گیران باانگیزه شانس تیم ملی کشتی فرنگی ایران را برای کسب مدال در المپیک لندن بالا برده است.

بهرام مشتاقی، مربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: کشتی فرنگی مدت‌هاست راه خود را پیدا کرده است و روزبه‌روز موفقیت‌های بهتری کسب می کند.

قهرمان پیشین آسیا ادامه داد: نتایج کسب شده در رقابت‌های جهانی ترکیه آن هم با پنج فرنگی کار قابل تقدیر است و نشان می دهد محمد بنا کار خود را بلد است.

وی تصریح کرد: در گذشته که ما کشتی می گرفتیم مربی بدنساز، پزشک تغذیه و ارتوپد وجود نداشت اما امروز شاهدیم تمام امکانات فراهم است و خوشبختانه کادر فنی تیم ملی هم از امکانات موجود نهایت بهره را می برد و نتایج خوبی رقم می خورد.

سرپرست سابق تیم ملی کشتی فرنگی در پایان خاطر نشان کرد: حضور موفق در میدان بزرگ المپیک برنامه ریزی و امکانات المپیکی می خواهد. ما باید هرچه زودتر برنامه‌های اصلی خود را برای حضور موفق در المپیک به مرحله اجرا درآوریم، چرا که زمان خیلی زود از دست می رود.

کد مطلب 1456341

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