هتل دامون شهرکرد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، هتل دامون شهرکرد با حضور روح الله احمد زاده کرمانی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، معاون صنایع دستی کشور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهار محال و بختیاری و ... افتتاح شد.

زیربنای این هتل دو هزار و 220 مترمربع و دارای هفت طبقه و مالکیت خصوصی است.

فاز اول این هتل 100 درصد پیشرفت و فاز دوم 70 درصد پیشرفت داشته است.

مبلغ کل سرمایه گذاری 40 میلیارد ریال است و سرمایه گذاری انجام شده 34 میلیارد ریال و تسهیلات دریافتی شش میلیارد ریال بوده است.

اشتغالزایی مستقیم هتل دامون شهرکرد 12 نفراست و این هتل دارای 12 سوئیت، 25 اتاق و 120 تخت است.