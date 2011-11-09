حماسه مردم آمل حوزه پژوهش دانشجویان قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبرمتکان بعد از ظهر چهارشنبه در همایش شهدای واقعه جنگ آمل در دانشگاه شمال آمل گفت: حماسه مردم آمل در ششم بهمن سال 60، یکی از رخدادهای مهم تاریخ انقلاب اسلامی بوده که نیازمند به کارتحقیقاتی بیشتر از سوی حوزه و دانشگاه است.

وی افزود: مردم حماسه ساز آمل در واقعه جنگل و ششم بهمن سال 60 در ناکام گذاشتن گروهک منافق به شمال کشور با تقدیم حدود 90 شهید، برگ زرینی از تاریخ پر افتخارایران اسلامی را پس از پیروزی انقلاب رقم زدند.

وی ادامه داد: امام راحل(ره) به پاس قدردانی از رشادتهای مردم آمل در خلق حماسه جاویدان ششم بهمن، در وصیت نامه سیاسی الهی خود از مردم آمل و حماسه آنان به نیکی یاد کردند.

معاون اداری و مالی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به سابقه فعالیت گروهک منافقین در ایران اشاره کرد و ادامه داد: اعضای این گروهک پیش از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ فعالیتی در ایران نداشتند اما پس ازپیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی اقدامات خرابکارانه آنان آغاز شد.

متکان با بیان اینکه گروهک کمونیست و ضد انقلابی به خیال خام خود آمل را به عنوان کوتاه ترین شهرستان از تهران به شمال و مرکز بین شرق وغرب مازندران برای حمله و پایگاه خود برای این مناطق به تصرف خود خواهند درآورد و ناشیانه وارد حاشیه شهر آمل شد، اضافه کرد: اقشارمختلف مردم همیشه در صحنه آمل آنچنان جلوی پیشروی آنان ایستادگی کردند که گروهک منافقان را ازکرده خود پشیمان کردند.

وی با اشاره به اینکه حماسه ششم بهمن مردم آمل در سال 60 همچون نگینی در صحنه انقلاب اسلامی خواهد درخشید، اضافه کرد: زوایای درونی این حماسه بزرگ هنوز برای نسلهای فعلی جامعه بازگو و تبیین نشده و باید از سوی متولیان این امور توجه جدی شود.

وی یادآور شد: علاوه بر حوزه دانشگاهی، در بخش هنر و تولید فیلم و سریال می توان حماسه مردم آمل را معرفی کرد.

در این مراسم، از خانواده شهید کارگر به عنوان نخستین شهید حماسه ششم بهمن سال 60 آمل، تعدادی ازخانواده های شهدای جنگل تجلیل شد و از کتاب بازشناسی جبهه سوم نگاهی به رخدادهای حماسه های انقلابی در جنگل‌های شمال رونمایی شد.