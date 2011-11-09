مدیریت واحد شهری در قم باید اجرا شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد دلبری ظهر چهارشنبه در دیدار با آیت الله مکارم شیرازی، خدمت رسانی به زائران و مجاوران حرم حضرت معصومه(س) را توفیقی بزرگ و الهی عنوان کرد و گفت: شهرداری متولی امور شهر است لذا هدف اصلی مسئولان امور شهری، ‌تنها باید خدمت رسانی مطلوب و در خور شأن به زائران و مجاوران حرم کریمه اهل بیت(س) باشد.



وی افزود: باید با اجرای برنامه‌های کوتاه مدت و دراز مدت، شهر قم را به سمتی ‌ببریم که این شهر به عنوان ام القرای جهان اسلام مطرح و معرفی شود.



شهردار قم، لزوم اجرایی شدن مدیریت واحد شهری در قم را حائز اهمیت عنوان کرد و گفت: بیش از 300 وظیفه جزو وظایف اصلی شهرداری‌ها است و نباید در کلانشهر قم به دلیل عدم اجرایی شدن مدیریت واحد شهری،‌ کارها به صورت موازی با دیگر اداره‌ها اجرا ‌شود.



دلبری با بیان اینکه شهرداری‌ها در عرصه‌های مختلف فرهنگی، ‌اجتماعی و خدماتی فعالیت‌های چشمگیری را ارائه کرده‌اند، تصریح کرد: امروز شهرداری قم با جدیت به مقوله فرهنگی شهر توجه کرده است که در همین راستا نسبت به تهیه و تدوین سند چشم انداز حجاب و عفاف اقدام کرده است که نیازمند توجه خاص و استفاده از رهنمودهای علما و مراجع دینی هستیم.



وی ادامه داد: پروژه‌های زیربنایی زیادی در شهر قم در حال احداث است که قطعاً با بهره‌برداری از آنها سیمای شهر قم تغییر خواهد یافت و با اجرای سریع ده‌ها طرح و پروژه زیربنایی و با اهمیت در این شهر،‌ قطعاً قم می‌تواند در آینده ای نزدیک به عنوان پایلوت یک شهر اسلامی و فرهنگی در جهان اسلام تبدیل شود.

