دریافت 40 هزار سند برای مدارس کشور

احمد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از سال 1384 تا کنون 40 هزار مدرسه سند دار شده اند، افزود: اما 57 هزار واحد آموزشی همچنان سند ندارند که باید برای آنها سند رسمی دریافت کنیم.

تا پیش از سال 1384 تنها 10 هزار مدرسه از مجموعه کل مدارس کشور سند رسمی داشته اند.

وی همچنین از تعیین تکلیف 576 مدرسه قلع و قمعی خبر داد و افزود: 891 مدرسه قلع و قمعی در کشور وجود داشت که هم اکنون به 215 مورد رسیده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش درباره وضعیت مدارس استیجاری نیز گفت: از چهارهزار و 838 مدرسه استیجاری در کل کشور هم‌اکنون سه هزار مدرسه از این نوع وجود دارد.

حیدری از تدوین برنامه عملیاتی مستندسازی اراضی و املاک آموزش وپروش تا پایان برنامه پنجم توسعه خبر داد و گفت: در صورت تامین اعتبار لازم سند مالکیت‌ تمامی مدارس تا پایان برنامه پنجم توسعه آماده خواهد شد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه بسته اجرایی برنامه‌ عملیاتی مستندسازی اراضی و املاک آموزش و پرورش در سه محور تنظیم شده است، افزود: مستندسازی اراضی و املاک آموزش و پرورش، خرید یا تملک مدارس دارای حکم قلع و قمعی و خرید یا تملک مدارس استیجاری این سه محور است که اگر اعتبارات لازم در این بخش تامین شود دیگر مشکلات کنونی را که مالکی حکم تخلیه و یا تخریب و ...را از مراجع قضایی دریافت کند، نخواهیم داشت.