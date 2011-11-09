غرفه داران نمایشگاه چاپ و تبلیغات البرز بومی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین زود بین روز چهارشنبه در نشست خبری در اداره ارشاد شهرستان کرج در خصوص اولین نمایشگاه چاپ، نشر، تبلیغات و لوازم اداری البرز و با اشاره به ظرفیت بالای این استان در صنعت چاپ و تبلیغات گفت: دربرپایی این نمایشگاه فقط از ظرفیتهای داخلی و بومی استان استفاده شده است.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این نمایشگاه افزود: شناخت و معرفی ظرفیتهای استان در زمینه چاپ و نشر و تبیلغات و برقراری تعامل بین دست اندرکاران این صنعت مهمترین هدفی است که دنبال می شود.

زودبین با این توضیح که ظرفیت صنعت چاپ در استان باید در اختیار فعالان این عرصه در استان درآید، تاکید کرد: در برپایی این نمایشگاه از 100 درصد ظرفیت بومی استان االبرز در حوزه چاپ و تبلیغات استفاده شده و به غیر بومیان فضایی به اندازه یک متر هم اختصاص داده نشده است.

از غیر بومیان استقبال نشد

این مسئول در این خصوص بیشتر توضیح داد: برای برپایی نمایشگاه چاپ و تبلیغات البرز، اتحادیه چاپخانه داران استانهای تهران و قم به منظور رزرو غرفه ها و شرکت در نمایشگاه اعلام آمادگی کردند اما به دلیل ایجاد فرصتی مناسب برای بهره مندی بیشتر چاپخانه داران البرز از ظرفیت آنها استفاده نشد و همه غرفه ها به بومیان استان اختصاص داده شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد کرج همچنین به دوهزار متر فضای اختصاص داده شده به اولین نمایشگاه چاپ، نشر، تبلیغات و لوازم اداری البرز اشاره کرد و افزود: غرفه ها در متراژهای متفاوت از حداقل 16 متر تا متراژهای بالاتر تعیین شده اند.

وی با بیان اینکه این رویداد بزرگ توسط اداره ارشاد کرج برگزار می شود، گفت: با هماهنگیهای صورت گرفته و اعلام آمادگی این اداره، پس از تعیین شرکت مجری توسط اداره کل ارشاد البرز مقرر شد سایر هماهنگیها با اداره ارشاد کرج باشد.

زودبین برپایی این نمایشگاه را ایجاد فرصتی خوب برای نمایش توانمندیهای استان در زمینه چاپ و نشر و تبلیغات عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نمایشگاه تخصصی چاپ، نشر، تبلیغات، بسته بندی و لوازم اداری در استان البرز در تاریخ 23 تا 27 آبان ماه سال جاری از ساعت 10 صبح الی 18 درمحل دائمی نمایشگاهی کرج واقع در میدان امام خمینی(ره) برگزار می شود.