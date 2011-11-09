  1. استانها
  2. البرز
۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۳۶

رجب عنوان کرد:

حمایتهای اجتماعی و روان شناختی مهمترین اصل درمانی دیابتیها

حمایتهای اجتماعی و روان شناختی مهمترین اصل درمانی دیابتیها

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن دیابت کشور گفت: دیابت سراسر زندگی فرد مبتلا را تحت شعاع قرار می دهد و در این راستا حمایتهای روان شناحتی و اجتماعی مهمترین موضوع برای رفع مشکلات این قشر محسوب می شود.

اسد الله رجب در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با وجود اینکه 25 سال از عمر فعالیت انجمن دیابت در کشور می  گذرد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده ایم.

وی تأکید کرد: هم اکنون 99 درصد دیابتیها از کنترل نامطلوبی برخوردارند و اغلب حمایتهای اجتماعی و روان شناختی که به عنوان مهمترین اصل  در درمان این بیماری نادیده گرفته می شود.

رئیس انجمن دیابت کشور افزود: هزینه های بالا برای دریافت انسولین و داروی این بیماران نیز  از جمله مشکلاتی است که دیابتیها با آن دست به گریبانند.

رجب در ادامه شش اصل را در درمان بیماری دیابت مهم برشمرد و گفت: ورزش، تغذیه، دارو، کنترل روزانه متابولیسم و آموزش و حمایتهای اجتماعی پایه و اساس درمان دیابت محسوب می شود.

وی ضمن اشاره به مشکلات این قشر گفت: با انجام مشاوره، آموزشهای گروهی و پیگیریهای مستمر می توان به مقابله با این بیماری پرداخت.

کد مطلب 1456350

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها