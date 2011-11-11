فلسفه ذهن بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فلسفه ذهن از شاخههای فلسفه است که با نام فلسفه مضاف شناخته میشود و در سالهای اخیر مورد توجه جدی فیلسوفان قرار گرفته است.
در این اثر دو موضوع مهم یعنی ماهیت اندیشه و کارکرد ذهن مورد بررسی قرار میگیرند. در این میان نظریههای جدید رادیکال نیز مورد توجه هستند.
اهمیت این اثر در این است که نویسنده یکی از زبان شناسان مطرح و از دانشمندان بنام علوم شناختی است. ما چگونه میاندیشیم، چگونه سخن میگوییم و چگونه دنیای پیرامونی خود را میبینیم از مباحثی هستند که در این اثر مورد بررسی و توجه قرار گرفتهاند.
نقطه عزیمت نویسنده در این اثر مسأله زبان و معنای کلمات و عبارات است. او معتقد است که معنا بیش از آنی که ما به آن اعتبار میدهیم توافقی و پیچیده است.
این کتاب در چهار بخش اصلی سامان یافته است. زبان، کلمات و معنا؛ آگاهی و ادراک؛ مرجع، صدق و اندیشه و دیدگاه موسع بخشهای اصلی این اثر به شمار میروند.
این اثر با عنوان "راهنمای کاربردی اندیشه و معنا" از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.
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