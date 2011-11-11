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۲۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۵۹

فلسفه ذهن بررسی شد

فلسفه ذهن بررسی شد

فلسفه ذهن و کارکرد ذهن در قالب کتابی که انتشارات دانشگاه آکسفورد آنرا منتشر کرده توسط ری جک انداف مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فلسفه ذهن از شاخه‌های فلسفه است که با نام فلسفه مضاف شناخته می‌شود و در سالهای اخیر مورد توجه جدی فیلسوفان قرار گرفته است.

در این اثر دو موضوع مهم یعنی ماهیت اندیشه و کارکرد ذهن مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این میان نظریه‌های جدید رادیکال نیز مورد توجه هستند.

اهمیت این اثر در این است که نویسنده یکی از زبان شناسان مطرح و از دانشمندان بنام علوم شناختی است. ما چگونه می‌اندیشیم، چگونه سخن می‌گوییم و چگونه دنیای پیرامونی خود را می‌بینیم از مباحثی هستند که در این اثر مورد بررسی و توجه قرار گرفته‌اند.

نقطه عزیمت نویسنده در این اثر مسأله زبان و معنای کلمات و عبارات است. او معتقد است که معنا بیش از آنی که ما به آن اعتبار می‌دهیم توافقی و پیچیده است.

این کتاب در چهار بخش اصلی سامان یافته است. زبان، کلمات و معنا؛ آگاهی و ادراک؛ مرجع، صدق و اندیشه و دیدگاه موسع بخشهای اصلی این اثر به شمار می‌روند.

این اثر با عنوان "راهنمای کاربردی اندیشه و معنا" از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.

کد مطلب 1456351

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