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۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۲۵

رضوانی:

پیکهای نوروزی با رویکرد محلی در گلستان طراحی می شود

پیکهای نوروزی با رویکرد محلی در گلستان طراحی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون آموزش ابتدایی اداره کل استان گلستان گفت: پیک نوروزی با رویکرد محلی و بومی در استان طراحی می شود.

 به گزارش خبرنگار مهر، حوریه رضوانی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه طراحی و تدوین پیک نوروزی 90 با تبریک اعیاد (قربان وغدیر) در مورد چگونگی طراحی، چاپ و رویکرد پیک نورزی 91 به ارائه توضیحاتی پرداخت.

وی اظهار داشت: ما هر ساله برای پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان در ایام تعطیلات نوروزی فعالیتی را در قالب پیک نوروزی طراحی می کنیم.
 
رضوانی گفت: به همین منظور امسال هم سعی کردیم پیکی را طراحی کنیم که علاوه بر رویکرد الکترونیکی، مسائل تحقیقی و پژوهشی ، انس با قرآن، مصرف بهینه انرژی ها، مسائل بومی و محلی، مهارت های زندگی و..... در آن گنجانده شود.
                                                                                                                                                             
حسین آیت معاون هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان نیز گفت:  تولید محتوا در قالب های مسائل قرآنی، شکوفا کردن حس پرسشگری و خلاقیت  و استفاده از سخنان ائمه اطهاردر پیکهای نوروزی ضروری است.
 
در پایان این نشست دیگر مدعوان به مسائلی همچون ملی و مذهبی ، برگزاری مسابقات ، معرفی معلمین و دانش آموزان توانمند و خلاق استان و اجباری نکردن پیک ، تکلیفی نبودن و ..... به ایراد سخن پرداختند.
کد مطلب 1456352

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