هشت درصد ایرانیها دیابت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس اشکوری عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در سالهای آینده افرادی به تعداد این بیماران اضافه می‌شود که اطلاع‌ رسانی درست و به موقع در جلوگیری از افزایش روند این بیماری بسیار موثر است.

وی بیان داشت: بیماری دیابت مشکلات زیادی از جمله مشکل جانی و روانی برای بیمار ایجاد کرده و از نظر نیروی انسانی، کار، سلامت فردی، سلامت خانواده و جامعه را نیز با عوارضی مواجه می‌کند.

این مسئول گفت: هزینه صرف شده برای درمان بیماران دیابتی بسیار سنگین است.

مدیرعامل انجمن دیابت ایران شعبه بابل با اشاره به اینکه سهم مهمی از بودجه جامعه صرف درمان ناقص و ناکارآمد دیابت می‌شود، گفت: بر این اساس پیشگیری بسیار مقرون به صرفه بوده و چاره‌ای جز پیشگیری نیست.

اشکوری آموزش در زمینه عمومی از طریق ارتباطات جمعی و رسانه‌ای برای مردم، آموزش در مدارس و آموزش برای افراد دیابتی و خانواده‌های آنها، آموزش برای متخصصان و پزشکان دیابت را از اهداف مهم انجمن دیابت ایران برشمرد.

وی بیان داشت: انجمن دیابت ایران شعبه بابل از سال 84 در بابل شروع به فعالیت کرده و از شروع تاسیس تاکنون سمینارهای مختلفی را در سطح شهرستان بابل برگزار کرده که چهارمین دوره این همایش با همکاری دانشگاه و معاونت بهداشتی علوم پزشکی بابل و شورای شهر بابل برگزار می‌شود.

مدیرعامل انجمن دیابت ایران شعبه بابل تصریح کرد: نخستین قدم برای کنترل و عوارض دیابت آموزش افراد دیابتی بوده و همه افرادی که با بیماران دیابتی درارتباط هستند تا زمانی که با این بیماری آشنایی نداشته باشند، نمی‌توانند زمینه سلامت افراد دیابتی را فراهم کنند.

وی با اشاره به اینکه 95 درصد بیماران دیابتی از نوع دیابت نوع دوم هستند، گفت: در دیابت نوع دوم عامل وراثتی، روش زندگی فرد، نوع تغذیه، فعالیت بدنی و وزن می‌تواند سبب بروز دیابت در فرد شود اگرچه آشفتگی روحی و روانی موجب غفلت فرد از نظم لازم در زندگی و کنترل سلامت می‌شود.

اشکوری افزود: انجمن دیابت ایران شعبه بابل تنها شعبه فعال در مازندران بوده که به ارائه خدمات به بیماران دیابتی کل استان پرداخته و برنامه‌های خود را همسو با برنامه فدراسیون جهانی دیابت انجام می‌دهد، اگرچه شهرستان آمل به تازگی اقدام به تاسیس انجمن دیابت شعبه آمل کرده است.

مدیرعامل انجمن دیابت ایران شعبه بابل تصریح کرد: درصدد هستیم تا همایش بزرگ دیابت برای پزشکان به صورت سراسری سال 91 در بابل برگزار شود.

اشکوری گفت: این همایش همزمان با کشورهای مختلف دنیا با هدف همکاری بین تمام کسانی که علاقمند به کنترل دیابت هستند برگزارکه شعار امسال فدراسیون جهانی دیابت، آموزش و پیشگیری از دیابت است.