710 هزار و 870 نفر در خراسان شمالی سرشماری شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت بعد از ظهر چهار شنبه در جلسه شورای هماهنگی ستاد سرشماری نفوس و مسکن سال 90 خراسان شمالی، اظهار داشت: مبتنی بر اطلاع رسانیهای صورت گرفته، شهروندان خراسان شمالی همکاری بسیار خوبی با آمارگیران استان داشته اند.

وی تصریح کرد: طی 15 روز نخست آمارگیری، 81.4 درصد از جمعیت استان سرشماری شده اند که در این آمارگیری 710 هزار و 870 نفر جمعیت و 190 هزار و 38 خانوار در سطح استان سرشماری شده اند.

استاندار خراسان شمالی بیان داشت: پیش بینی می شود در سرشماری نفوس و مسکن سال 90 برای خراسان شمالی 845 هزار و 718 نفر جمعیت و 230 هزار و 535 خانوار برآورد می شود.

شفقت در ادامه یادآور شد: طی 15 روز نخست آمارگیری بیشترین عملکرد سرشماری در شهرستان بجنورد با 89.7 درصد جمعیت شمارش شده و در شهرستان مانه و سملقان نیز 88.2 درصد جمعیت شمارش شده، بوده است.

وی گفت: طی 15 روز در شهرستان 92 هزار و 522 خانوار سرشماری شده اند.

استاندار خراسان شمالی اعلام کرد: طی این 15 روز آمار سرشماری غایبان خانواده در استان 6.7 درصد بوده که 8.5 درصد آن متعلق به خانواده های شهری و 4.6 درصد نیز متعلق به خانواده های روستایی است.