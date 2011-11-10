به گزارش خبرنگار مهر، نادر ناظری و عبدالکریم کاکاحاجی از چند ماه پیش کار خود را به عنوان سرمربیان تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی عراق با حقوق ماهیانه سه هزار دلار آغاز کردند.

این تیم‌ها که خود را برای شرکت در رقابت‌های پان عربی در قطر آماده می کنند در ادامه برنامه‌های آماده سازی‌شان از روز 10 آبان‌ماه اردوهای خود را در کشورمان آغاز کرده‌اند.

در این اردوها که تا روز 4 آذرماه ادامه می یابد، به ترتیب کشتی گیران آزادکار و فرنگی کار عراقی تمرینات مشترکی را با کشتی گیران مازندرانی و خوزستانی پشت سر می گذرانند.

رقابت‌های کشتی جام پان عربی دهه پایانی آذرماه در دوحه قطر برگزار خواهد شد.