تخصیص بیش از 49 میلیارد ریال برای واحدهای کشاورزی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال گلچین با اشاره به اینکه این میزان اعتبار سوخت استان برای واحدهای گاوداری، مرغداری، گلخانه ها، پرورش قارچ و تراکتور درنظر گرفته شده، گفت: تاکنون 11 میلیارد و 340 میلیون ریال برای هزار و 170 طرح معرفی شده پرداخت شده است.
وی همچنین از تصویب پرداخت 44 میلیارد و 270 میلیون ریال برای پنج هزار و 413 طرح خبر داده و تصریح کرد: امیدواریم در فرصت باقیمانده ضمن همدلی و همراهی بانک کشاورزی بابهره برداران بخش کشاورزی استان بتوانیم همه اعتبارات مصوب را جذب کنیم.
وی همچنین اعتبار اختصاص یافته برای بهینه سازی مصرف انرژی در بخش دام و طیور استان را 132 میلیارد و 370 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: 39 میلیارد و 840 میلیون ریال برای 66 طرح پرداخت شده است.
گلچین با بیان اینکه پرداخت تسهیلات تامین نقدینگی تراکتور با اسناد عادی مالکیت از جمله مصوبات این جلسه بود، ادامه داد: همچنین پرداخت تسهیلات به واحدهای فاقد پروانه بهره برداری و کارت شناسایی از مصوبات نشست کارگروه هدفمندی یارانه ها در خصوص تسهیلات تامین نقدینگی سوخت بهره برداران بخش کشاورزی استان بود.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه مقرر شد نماینده بانک کشاورزی و نماینده سازمان جهادکشاورزی استان برای سرعت بخشی به پرداخت اعتبارات مصوب در تمام شعب بانک کشاورزی استان حضور یافته و به مشکلات احتمالی از نزدیک رسیدگی کنند، یادآور شد: بر اساس یکی دیگر از مصوبات این نشست، بانک کشاورزی پس از معرفی طرح از طرف جهاد کشاورزی ظرف یک روز نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام خواهد کرد.
تبریز - خبرگزاری تبریز: معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از اختصاص 49 میلیارد و510 میلیون ریال اعتبار برای واحدهای مختلف کشاورزی آذربایجان شرقی خبرداد.
