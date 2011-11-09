انتقاد شدید از برخی اظهارنظرها علیه دستگاه قضاء/ زبان در کام بکشید

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با تأکید بر اینکه کشور ما بارها اعلام کرده که ما نیازی به بمب اتم نداریم بلکه تأثیر ما ارزشی و اعتقادی است و آن هم در قلب دوستداران انقلاب است، افزود: بمب اتم کاری عاقبت‌دار نمی‌کند کاری که انقلاب اسلامی در منطقه کرده واقعا از هزاران بمب اتم هم موثرتر بوده است ما فکر می‌کنیم در قلوب انسانها باید کار کرد با محبت و علم و معرفت باید کار کرد.

وی با به چالش کشیدن اقدامات استکباری دولتهای غربی در مباحث بین‌المللی تأکید کرد: این شماهایید که دائماً در دنیا به دنبال سلاح‌های کشتار جمعی هستید، این شما بودید که از این بمب‌ها پیش از این استفاده کردید و بر روی مردم بیگناه ژاپن انداختید و حالا مدعی حمایت از حقوق بشر و مدعی فعالیت‌های ضد سلاح‌های اتمی هستید. انسان متأسف می‌شود از نحوه تأثیرپذیری نهادهای بین‌المللی، چطور مردم عالم بپذیرند که این نهادها رسالت واقعی خودشان را انجام می‌دهند در حالی که می‌بینند دائماً یکطرفه عمل می‌‌کنند.

نگرانی نهادهای بین المللی نگرانی آمریکاست

رئیس قوه قضائیه در ادامه افزود: چندی پیش یکی از مسئولان آمریکایی گفته بود آژانس دغدغه‌های ما را بیان کرده، خوب معلوم است که با آن فشارهایی که آمریکا و اروپا بر اینها وارد می‌کنند آژانس هم دغدغه‌های شما را بیان می‌کند و نگرانی مردم دنیا هم همین است که دغدغه‌‌های نهادهای بین‌المللی دغدغه‌های آمریکا باشد، شورای امنیت هم تحت فشار آمریکا، مصوباتی دارد.

هرگونه تفرقه‌انگیزی حتماً آب به آسیاب دشمن ریختن است

رئیس قوه قضائیه با تشریح تهاجم غرب بر علیه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران به ذکر برخی مصادیق اقدامات تخریبی این کشورها در سطح بین‌المللی که به هر بهانه‌ای کشور ما را تحریم می‌کنند و به هر بهانه‌ای گزارشی علیه ایران صادر می‌شود تا موجب فشارهای خاص شود اعلام نمود: گرچه کشور ما نشان داده تابع این فشارها نیست و به مسیر حق و انصاف خودش ادامه خواهد داد اما همه ما بدانیم در چنین فضایی باید وحدت، اتحاد و همدلی را تقویت کنیم و هرگونه تفرقه‌انگیزی حتماً آب به آسیاب دشمن ریختن است.

آیت الله آملی لاریجانی بر ضرورت وجود آرامش در فضای کنونی کشور تأکید نمود و اعلام داشت: تخریب قوای کشور از سوی هرکسی باشد، ناموجه و غیرمنطقی است خصوصا دستگاه قضایی که در صف اول مبارزه با اشرار، ضد انقلاب و مبارزه با مفاسد اقتصادی است و در چنین فضایی، تخریب قوا خصوصاً قوه قضائیه توجیه‌پذیر نیست.

انتقاد از زیر سئوال بردن دستگاه قضاء

وی با تشریح وظایف ذاتی دستگاه قضایی به عنوان مجری عدالت در جامعه افزود: مراجع قضایی بنابر وظایف ذاتی خود ممکن است برخی را احضار و یا جلب کنند و برخی بازداشت و محکوم ‌شوند و یا حتی برخی پس از رسیدگی آزاد ‌شوند، این طبیعی است که همه از این دستگاه راضی نیستند ولی معنایش این نیست که دستگاه‌ قضایی را زیر سوال ببریم و طبیعی است که بعضی از افراد از نحوه رسیدگیها خوششان نیاد اما این نباید مستمسکی برای تخریب قوه قضائیه بشود.

آیت الله آملی لاریجانی با انتقاد از اظهارات برخی مسئولان درخصوص نحوه رسیدگی به پرونده بزرگ فساد مالی اخیر افزود: توجیه‌پذیر نیست که دائماً بگوییم چرا این را گرفتید آن را نگرفتید و یا چرا این را آزاد کردید، خصوصاً این کار از مسئولان پسندیده نیست. البته در بحث مفاسد اقتصادی اخیر بنا بر این بوده حسب وظیفه ذاتی دستگاه قضایی به تمام اضلاع این قضیه بپردازیم و تمام جوانب قضیه بررسی بشود چون ما هم عندالله عهد داریم و هم در نزد مردم این تعهد را داریم که باید به تمام تخلفات رسیدگی بشود و محدودیتی هم ندارد تا هر کجا و هرکس این روند ادامه می‌یابد و این وظیفه ماست.

من در حکمی که به جناب آقای اژه‌ای داده‌ام از ایشان خواسته‌ام که شما با هرکسی که در این مسئله دخالت داشته به اندازه‌ای که دخالت داشته برخورد کنید، این البته امتنانی بر کسی نیست و وظیفه ماست.

می‌دانستم آنهایی که پا روی دمشان گذاشته ‌شود حتماً صدایشان بلند می‌شود

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت پرونده فساد مالی و تأکید بر ضرورت رسیدگی توأم با دقت و سرعت را از مطالبات به حق مقام معظم رهبری و مردم دانست و بیان داشت: مردم از ما توقع دارند که ما به وظیفه خودمان عمل کنیم ولی پسندیده نیست‌که ما دائما این طرف و آن طرف صداهایی بلند کنیم و دستگاه قضایی کشور را تخریب کنیم و فضای ناسالم روانی ایجاد کنیم. البته بنده از روز اول می‌دانستم که وقتی این کار را شروع کنیم آنهایی که پا روی دمشان گذاشته ‌شود؛ حتماً صدایشان بلند می‌شود این امر واضح و روشنی بود.

در برخورد با دانه درشت‌ها کوتاه نمیاییم

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برنامه‌های مدیریتی خود در دستگاه قضایی افزود: از روز اول که وارد این دستگاه شدم خدمت مردم عزیز عرض کردم برنامه ما برخورد با اشرار است و به عهدمان عمل کردیم. همچنین عرض کردم برنامه ما برخورد با مفاسد اقتصادی است و تأکید داشتم که اول با دانه درشت‌ها برخورد خواهم کرد اما خوب می‌دانستیم که سر و صداها بلند می‌شود، موانع‌تراشی می‌شود و شما هم در جریان هستید و مردم عزیز ما هم احتمالا حدس‌هایی می‌زدند، تاکنون این راه را رفته‌ایم و حالا هم ادامه می‌دهیم، بدانند ما به این حرف‌ها هیچ اعتنایی نمی‌کنیم، به سر و صداهایی که بخواهد برای رسیدگی نکردن فضاسازی کند، توجهی نمی‌شود.

مردم باید طعم شیرین اجرای عدالت را در عمل مسئولان ببینند

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه مردم باید طعم شیرین اجرای عدالت را در عمل مسئولان ببینند، گفت: برای مردم ما قابل پذیرش نیست که ببینند در کشوری که شعارش اسلام و عدالت است و همه شهدا برای عدالت و اسلام خونشان را فدا کردند عده‌ای قبیله‌ای کار می کنند و حالا اگر به گوشه‌ای از قبیله‌مان اشاره‌‌ای بشود بیاییم پا در میدان بگذاریم و همه چیز را زیر سوال ببریم و آب به آسیاب دشمن بریزیم، این واقعا توجیه‌پذیر نیست.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه من بنا ندارم باب سخن را بازکنم و بنای بر سکوت و صبوری دارم و به همه دوستان هم این را توصیه می‌کنم چون ما یک هدف‌های بلندتری داریم و همه‌ باید این صبوری را داشته باشیم تأکید کرد: این لازمه مسئولیت است، در هر قوه‌ای و در هر کجایی و در هر پست و مقامی، وقتی با یک مسئولیت و هدف بزرگتری مواجه‌ایم باید صبوری کنیم، تهمت‌ها و خلاف‌ها را بشنویم و صبوری کنیم.

این سینه پر است از مطالبی که به خاطر حفظ وحدت بیان نمی‌‌شود

رئیس قوه قضائیه با اشاره به محتوای برخی پرونده‌ها اظهار داشت: این سینه پر است از مطالبی که به خاطر حفظ وحدت بیان نمی‌‌شود اما اگر روزی ضرورت اقتضاء کرد، آنها را برای مردم شریفمان باز خواهم گفت تا بدانند چه کسانی مشغول طراحیهای خاص هستند. البته من اخطار می‌کنم به اینها که زبان در کام بکشند و بیش از این رَطب و یابس نبافند، که رعایت مصالح تا جایی است که خود قربانی مصلحت اقوایی نشود. امروز برای حفظ مصالح کشور و نظام و در اطاعت از فرمایش مقام معظم رهبری باید وحدت را حفظ کنیم و همه در یک جبهه بجنگیم.

تأکید بر حفظ حرمت همه ارکان نظام و قوای سه‌گانه

آیت الله آملی لاریجانی با تأکید مجدد بر حفظ حرمت همه ارکان نظام و قوای سه‌گانه و حمایت از اقدامات عادلانه دستگاه قضایی افزود: اگر کسی به دولت جمهوری اسلامی هم توهین بکند، آن هم اشتباه است هیچ فرقی نمی‌کند، ما حرفمان این است که مسئولان نظام باید یک حرف بزنند، همه باید از عدالت در عمل حمایت بکنند و با یک صدا مشغول کارشان باشند و به هرکس که به طرف فساد اقتصادی می‌رود همه باید تشر و سیلی بزنند و البته طبیعی است دستگاه قضایی در واقع نهادی است که به نحو رسمی این سیلی را می‌زند بنابراین همه باید در مورد برخورد با اشرار، مواد مخدر، متجاوزان به اموال عمومی، از دستگاه قضایی حمایت کنند.

زیر پرچم ولایت فقیه و پرچم اسلام، همه همچون یدواحده عمل کنیم

رئیس قوه قضائیه با نصیحت برخی ناآگاهان که سعی دارند برای برخی اغراض سیاسی و انتخاباتی به تشویش اذهان و مسموم نمودن فضای سیاسی کشور بپردازند تأکید کرد: ما سخنمان این است که باید متکلم در اینجا عاقل باشد و بتواند جبهه دوست و دشمن را تشخیص بدهد. زیر پرچم اسلام حرفمان باید یکی باشد. عادلانه حرف بزنیم، عادلانه عمل کنیم و میزان عدالت هم روشن است و چنانچه بر موازین اسلامی و موازین قانون عمل کنیم همه چیز درست می‌شود. شأن مسئولان جمهوری اسلامی واقعاً اجل از این است که بخواهند به خاطر اغراض سیاسی و انتخاباتی دنبال این حرف‌ها بروند. توصیه بنده این است که همه با هم و همدل و هم‌سخن یک هدف را دنبال کنیم و زیر پرچم ولایت فقیه و پرچم اسلام، همه همچون یدواحده عمل کنیم.

آملی لاریجانی در ابتدای جلسه مسئولان عالی قضایی با تبریک ولادت باسعادت امام‌دهم شیعیان امام علی ابن محمد التقی الهادی (ع) و روز بزرگ و باعظمت عید غدیر، عید ولایت اظهار داشت: عید غدیر بزرگترین عید مسلمانان و بالاخص شیعه است. روایات در عظمت این روز بسیار وارد شده و در برخی روایات فرموده‌اند که عید چهار روز است: عید قربان، عید فطر، عید جمعه و عیدالغدیر و عید غدیر در میان این چهار ماه مثل ماه است نسبت به کواکب دیگر و در شرف و عظمت این روز، روایات و مطالب بسیار وارد شده است. برخی از این مطالب به حقیقت ولایت و نسبت ولایت و نبوت برمی‌گردد، به نسبت ولایت و خلقت آدم برمی‌گردد و علی‌ای‌حال توجه به باطن ولایت که مسیطر به همه عوالم هستی است، از جهت تحصیل معارف و استکمال عبودی اهمیت بسیار بالایی دارد.

ولایت، باطن نبوت است

رئیس قوه قضائیه با بیان این‌که ولایت، باطن نبوت است و انبیای الهی به این ولایت در همه عوالم تصرف می‌کردند و رفتن به سوی شناخت حقیقت ولایت، رفتن به سوی شناخت انسانیت است افزود: باب انسانیت از ناحیه ولایت و امامت شناخته می‌شود، کما این که حقیقت انسانیت مرآت حق‌تعالی است و به تعبیری می‌توان گفت امام‌شناسی و ولایت‌شناسی در مکتب ما در واقع انسان‌شناسی است، شناختن مدارج انسانی است.

کما این‌که شناختن مدارج انسانی شناختن حق تعالی است . در آن روایت بسیار معروف که عمده روایات هم از امیر مومنان (ع) هست در آنجا دارد که "من عرف نفسه فقد عرف ربه". همانطور که در روایات ما در مورد مدارج انسانی از طریق شناختن امامت، مطالب بسیار باعظمتی وارد شده، نظیر آن چیزی است که در قرآن نسبت به انبیای عظام الهی آمده از آدم تا خاتم، انبیای الهی هرکدام مرتبه‌ای از مراتب انسانی را واجد بوده‌اند صفت‌هایی که در قرآن برای انبیا آمده است، برای رفتار انبیا، برای گفتار انبیا، برای وجود خود انبیا آمده، اینها اوصاف تعارفی نیست و هرکدام به معرفتی و میزانی اشاره دارد.

آملی لاریجانی با اشاره به داستان حضرت عیسی (س) که یک نوزاد تازه به دنیا آمده در مهد، مادرش اشاره می‌کند و می‌پرسند که "کیف نکلم من کان فی المهد صبیا" بعد این کودک به سخن در می‌آید "قال انی عبدالله اتانی الکتاب و جعلنی نبیا" اظهار داشت: آیا این واقعا شناخت انسان نیست؟ این‌که یک کودک تازه به دنیا آمده بتواند صحبت کند و این کودک جماد نبود که صوتی از آن بیرون بیاید، کودک می فهمید. نگفته که من بعدا عبدالله می شوم "انی عبدالله اتانی الکتاب و جعلنی نبیا" این کاشف است از این‌که حقیقت انسانی طوری است که منافات ندارد در عالم صباوت هم سخن بگوید و بگوید من «عبدالله» هستم «اتانی الکتاب» هستم و «جعلنی نبیا» هستم و الی آخر و در مورد نبی اکرم ما همین‌طور است که رحمه للعالمین است ونیز «فکان قاب قوسین او ادنی» است.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این‌که از عجایب این است که در روز مبعث شریف بسیاری از زیارات در مورد امیرالمومنین (ع) است افزود: این نشانگر این است که بحث بعثت با ولایت پیوند ناگسستنی دارد و جا دارد که همه ما از این ایام استفاده کنیم. این ایام‌الله در واقع نوعی اشاره است برای ما که به باطن این امور و دلیل عظمت این ایام هم توجه کنیم. چه بسا راهی برای شناخت خودمان پیدا کنیم.

در ادامه جلسه امروز مسئولان عالی قضایی، موضوع تمرکز و یا عدم تمرکز، اجرای احکام مدنی و حقوقی و تأسیس آن در فرآیند دادرسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که ادامه این بحث برای اتخاذ تصمیمات لازم به جلسه بعد موکول شد.