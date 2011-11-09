همایش بزرگداشت شعر انقلاب اسلامی در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاعر آئینی کشور در این همایش که ظهر چهارشنبه در تالار مفید دانشگاه قم برگزار شد در سخنانی به بیان ویژگی‌های انقلاب اسلامی و تأثیر آن در شعر پرداخت و گفت: گسترش ایدئولوژهای مختلف که برخی محو شده و برخی حضور دارند از جمله آثار انقلاب اسلامی است.



گسترش روحیه حماسی از ویژگی‌های تاثیرگذار انقلاب در شعر است



حجت الاسلام جواد زمانی اظهار داشت: گفتمان سازی و گسترش روحیه حماسی و انقلابی از دیگر ویژگی‌های انقلاب اسلامی است که آثار آن در اشعار نیز دیده می‌شود.



وی تصریح کرد: در ادبیات سالهای قبل از انقلاب اسلامی با جلوه‌ها و رویکردهای اعتراضی در شعر روبه رو بودیم که شعر زمستان اخوان ثالث از این دسته است.



این شاعر آئینی بیان کرد: هم در محتوا و هم در قالب اشعار میان قبل و بعد از انقلاب اسلامی تفاوت‌های زیادی دیده می‌شود و بعد از انقلاب شاهد حضور مباحثی مانند مهدویت، عاشورا و ... هستیم و چقدر حرف‌های تازه تر نسبت به این موضوعات زده شده است.



شعر امین پور مدیریت خیال بود



این شاعر کشور ادامه داد: شعرای انقلاب اسلامی عمدتا گرایش به اندیشه داشتند؛ شعر قیصر امین پور مدیریت خیال بود و آن را تعدیل می‌کرد اما افرادی مانند مرحوم سیدحسن حسینی به تزاحم خیال معتقد بود و بسیاری از اشعارش را برای خواص می‌گفت و مطالعات قرآنی و تفسیری زیادی داشت.



وی با اشاره به شکل گیری نوعی قالب شعری اعتراضی بعد از جنگ اضافه کرد: این رویکرد به دنیال کمرنگ شدن ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی در دوره بعد از جنگ روی داد که قیصر امین پور هم در دهه 70 به این سمت رفت اما در سال‌های آخر عمر اعتراضاتش تعدیل شده و منطقی تر و حساب شده تر بود.



شاعران نیازمند تحلیل عمیق انقلاب اسلامی هستند



زمانی بر لزوم آسیب شناسی شعر بعد از انقلاب تاکید کرد و گفت: امروز برخی از شاعران ما تحلیل و شناخت عمیقی از انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی شکل گرفته در منطقه ندارند به همین دلیل شاهد کارهای تکراری و مضامین و محتواهای تکراری هستیم.



وی ادامه داد: تعاملات شاعران ما با شاعران کشورهای عربی و اسلام کم است و مگر چقدر آثار آنها را مطالعه کرده و می‌کنیم در حالی که آنان آثار ما را مطالعه می‌کنند.

