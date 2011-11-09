  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۴۲

پس از لغو کلاس مربیگری؛

فدراسیون کشتی ایران به فیلا اعتراض می کند

فدراسیون کشتی ایران به فیلا اعتراض می کند

در پی لغو کلاس بین المللی مربیگری کشتی آزاد در کشورمان فدراسیون کشتی ایران به فدراسیون جهانی شکایت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود برای نخستین بار کلاس بین المللی مربیگری کشتی آزاد روزهای 26 تا 29 آبان‌ماه به میزبانی ایران برگزار شود اما مسئولان فدراسیون جهانی کشتی در اظهاراتی واهی که بیشتر منشا سیاسی داشت این کلاس را لغو کردند.

مسئولان فدراسیون کشتی ایران با توجه به هزینه‌هایی که در یکسال اخیر برای میزبانی مناسب این دوره انجام داده‌اند، قصد دارند به فدراسیون جهانی کشتی فیلا در مورد لغو یک طرفه و ناگهانی این دوره شکایت کنند.

به نظر می رسد "مارتینتی"، سوئیسی رئیس و فیلانشینان مجبور شوند در این فرآیند حداقل از فدراسیون کشتی ایران عذرخواهی کنند. این کلاس بین المللی آذرماه به میزبانی ایتالیا برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1456368

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها