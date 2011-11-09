فدراسیون کشتی ایران به فیلا اعتراض می کند

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود برای نخستین بار کلاس بین المللی مربیگری کشتی آزاد روزهای 26 تا 29 آبان‌ماه به میزبانی ایران برگزار شود اما مسئولان فدراسیون جهانی کشتی در اظهاراتی واهی که بیشتر منشا سیاسی داشت این کلاس را لغو کردند.

مسئولان فدراسیون کشتی ایران با توجه به هزینه‌هایی که در یکسال اخیر برای میزبانی مناسب این دوره انجام داده‌اند، قصد دارند به فدراسیون جهانی کشتی فیلا در مورد لغو یک طرفه و ناگهانی این دوره شکایت کنند.

به نظر می رسد "مارتینتی"، سوئیسی رئیس و فیلانشینان مجبور شوند در این فرآیند حداقل از فدراسیون کشتی ایران عذرخواهی کنند. این کلاس بین المللی آذرماه به میزبانی ایتالیا برگزار خواهد شد.