ایجاد مرکز قرنطینه دامی در ملکان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر صبوری با اشاره به فرسوده بودن بافت اکثر مرغداریهای این شهرستان خواستار اعطا تسهیلات به منظور بازسازی و نوسازی آنها شد و افزود: 70درصد مرغداریهای شهرستان ملکان باید نوسازی شوند.

وی از احداث 80 واحد گاوداری در این شهرستان خبرداده و تصریح کرد: براساس رویکرد جدید دولت، ایجاد واحدهای کوچک دامداری در راس برنامه های این شهرستان قرار دارد.



مدیر جهادکشاورزی شهرستان ملکان همچنین با بیان اینکه در این طرح به جای صرف هزینه های زیاد، هرخانوار روستایی می تواند در کنار خانه خود به دامداری نیزبپردازد، گفت: یکی از مشکلات دامداران ملکان مشکل مالی است که باید با اعطای تسهیلات زمینه را برای گسترش فعالیتهای دامداران مهیا کرد.



صبوری با اشاره به اینکه در سال گذشته 28 میلیارد ریال تسهیلات به دامداران این شهرستان پرداخت شده است، یادآور شد: شهرستان ملکان با تولید 54 هزار تن گوشت قرمز، پنج درصد از تولید استان را به خود اختصاص داده است.



وی با بیان اینکه بعد از انگور بخش دام و طیور دومین جایگاه را در شهرستان ملکان دارد افزود: لزوم توجه به این بخش در این شهرستان ضروری است.